護照不能蓋紀念章劃線避免拗折 遺失補發效期打折

晶片護照讓出國旅行更加便利，但如何保存，領務局提醒，拗折護照將導致晶片線圈斷裂，旅客通關變卡關，而在護照內頁蓋章、劃格子都會讓護照失效。補發護照將讓效期打折，不確定是否遺失還是仔細找找再補辦。

外交部自2008年起全面核發晶片護照，晶片寫入護照基本資訊以及持照人生物特徵資訊，而晶片位置並不在封面頁或封底頁晶片標誌的位置，而是在封底頁的左上方角落。

領務局護照製發服務組科長張嘉紘受訪時指出，護照封底頁除了晶片，還有一圈感應用的線圈，有人一拿到新護照就順手拗折護照，想說要讓每一頁分開，反而把封底頁的線圈折斷了，出國查驗護照就會卡關。

領務局護照行政組副組長楊奕俐受訪時說，也有人習慣把護照放在牛仔褲後方口袋，一坐下來線圈就受損了，或者封面頁燙金字磨掉了，這都算是護照受損，必須申請換發，不然可能會被誤認為假護照。

近期有網友在社群媒體Threads詢問，護照內頁被蓋上日本動畫「吉伊卡哇」印章是否會影響出入境。

對此，楊奕俐分享，曾有民眾在內頁「劃格子」，希望護照查驗人員能將出入境章整齊蓋在格子內，這些行為都已算是污損護照，讓護照失效。護照屬於公文書，只有權責機關可以在公文書上蓋章。

關於護照大頭照規格，張嘉紘表示，曾處理過大頭照的耳朵是P圖上去的情況，更多的是修圖、戴放大片，這都不被允許。若人在海外，因護照大頭照無法辨識本人，航空公司不准登機、移民署不准入境。

在國外遺失護照怎麼辦，張嘉紘說明，趕緊到當地警局報案，取得報案證明後，再與最近的駐外館處聯絡，由鄰近館處緊急核發「入國證明書」或非晶片護照，作為臨時旅行文件使用。

民眾出國前也可多帶一份護照頁影本、身分證以及符合護照規定的大頭照，以備不時之需。

一般來說，年滿14歲者護照效期為10年，未滿14歲者則是5年，但遺失補發的效期，年滿14歲為5年，未滿14歲為3年，若近10年內遺失2次以上，效期甚至可能縮短到1年半以上、3年以下。

張嘉紘表示，目的是提醒民眾妥善保管，以免冒用，且補發護照在內頁將加蓋「遺失補發」戳記，各國護照查驗人員也會多留意。

位於第一航廈的領務局桃園國際機場辦事處，提供12小時內並有已開票班機訂位紀錄者換照申請，但護照已過期者不得在機場辦事處申換，且費用也較高，14歲以上為新台幣4900元，14歲以下則是3600元。

楊奕俐指出，希望把機場辦事處留給緊急人道急難情況的護照申換，辦理時間至少3小時，因屬緊急急難救助性質，建議儘量在市區申辦，非特殊情況不建議使用機場服務。

