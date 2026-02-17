安心走春 竹市左岸自行車道沿線公廁設置AED

新竹市左岸自行車道沿線6處公廁因設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），讓來客運動休閒都更安心。（竹市府提供）

新年走春運動健身也要安全，新竹市為此在境內的左岸自行車道沿線6處公廁設置了自動體外心臟電擊去顫器（AED），靜靜守護所有來客，這6處公園有：左岸千甲公廁、狗狗公園公廁、舊社公廁、棒壘球場公廁、滑輪公廁以及溪埔子共廁，希望能備而不用，但萬一真的必要時，即時的救援資源可以唾手可得。

新竹市養護工程處表示，左岸自行車道是廣受民眾所喜愛的運動、休憩以及觀光場域，假日及特定時段常聚集大量人潮。考量AED設備須具備全天候可及性、明確設置位置、穩定管理，這次用既有公廁為點設置，兼顧人流分布、辨識度以及使用便利性，打造沿線緊急救護的重要支點，從中提升公共場域的安全防護能力。

請繼續往下閱讀...

增設的AED設備是租賃的，同步納入定期檢測、耗材更新以及設備維護管理機制，以確保設備功能可以隨時正常運作。相關單位也會配合加強設備標示與基本使用指引，提升民眾在緊急情況下的可操作性。

目前左岸自行車道沿線的櫻花已陸續綻放，粉色花海與河岸景致相互映襯，年假期間吸引許多人到場追賞。市府歡迎全國各地來客利用春節連假到左岸騎乘自行車、踏青賞花，同時也提醒大家前述AED安全設施已經設置。未來市府將持續依據實際使用狀況、人流特性以及公共安全需求，滾動檢討設備配置原則，逐步更完善城市公共安全環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法