桃園推4大寵物輕旅行路線 帶毛小孩輕鬆走春

樂天桃園棒球場寵物友善專區設有獨立觀賽區、圍籬跑跳區。（桃園市動保處提供）

帶著「毛小孩」一起走春，桃園市政府農業局表示，全市已建置30座寵物友善公園，數量居全國之冠，還有超過200家寵物友善空間、餐廳及咖啡館，迎接新年假期，桃園市盤點各行政區適合攜帶寵物前往的公園綠地、休憩場域及寵物友善店家，串聯山、海、湖自然景觀與生活人文地景，推薦4大寵物輕旅行路線，讓飼主帶著毛孩來一趟寵物新春輕旅行。

動保處長王得吉表示，4大寵物放電路線包括「虎頭山城市森林慢行」漫步林蔭下，帶毛寶貝體驗都市中難得的療癒行程；「竹圍漁港海風散策」體驗吹海風看夕陽的放鬆時光，周邊也有多處寵物友善餐廳，讓旅程更完整；「石門大圳綠色廊道」平緩路線適合散步或自行車慢行，沿途綠意盎然，讓毛寶貝適度運動兼具觀光；結合歷史文化與生活風景的「大溪老街人文小旅行」，則可享受漫步老街、欣賞巴洛克建築風情，適合推車或牽繩同行。

請繼續往下閱讀...

農業局長陳冠義表示，桃園市去年底達標建置並維護30座寵物友善公園與友善專區，分佈於全市13個行政區，除了提供毛孩安全奔跑的空間，多設有狗屋、安全圍欄、清潔袋箱及基本訓練設施，部分園區更結合相關動保設施，其中擁有全台首座公立寵物游泳池與相關教育訓練設施的「南昌森林運動公園」（南昌動保園區）、全台首座職棒球場寵物專區，設有獨立觀賽區、圍籬跑跳區的「樂天桃園棒球場寵物友善專區」，以及設有雙層圍籬寵物友善專區的「中壢區過嶺森林公園」，堪稱3大指標性特色園區。

動保處表示，桃園市內寵物友善餐飲風氣也逐漸成形，部分業者在落實清潔與管理規範下，開放飼主攜帶寵物入內或於指定區域活動，常見的寵物友善餐廳型態，包含以犬貓陪伴空間為主的咖啡店、強調戶外或半戶外用餐的輕食餐廳，以及開放寵物同行的友善空間，或是以寵物可同行為特色的一般餐飲空間，例如市內有民眾熟知的貓禾咖啡、一起野餐、COMFY COFFEE、此木、食光機等不同型態店家，全市超過200家提供飼主多元選擇。

桃園市寵物友善公園及友善空間相關資訊，可至「桃園市政府動物保護處官網」https://reurl.cc/DbRKA6查詢，年假期間，實際營業時間仍以各店家公告為準，另提醒飼主，攜帶毛孩出遊前，應確認已完成狂犬病疫苗接種，並請使用牽繩、推車或箱籠妥善管理行動，同時勿餵食不適合寵物的年節食品，以維護毛孩安全。

樂天桃園棒球場寵物友善專區設有獨立觀賽區、圍籬跑跳區。（桃園市動保處提供）

桃園市已建置30座寵物友善公園。（桃園市動保處提供）

南昌森林運動公園設有全台首座公立寵物游泳池與相關教育訓練設施。（桃園市動保處提供）

桃園市現有超過200家寵物友善空間、餐廳及咖啡館。（桃園市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法