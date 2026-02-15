台中暖心司機沒空吃飯 8旬嬤等公車送他泡麵

台中暖心司機羅兆彬獲阿嬤肯定抱泡麵等公車送他致意。（圖：市府提供）

台中暖心公車司機羅兆彬，每遇身障乘客總不怕麻煩停車細心服務，遇到視障者乘客，也都會在快到站時預先提醒，屢獲身障乘客肯定，甚至指定搭他的車。有年近八旬阿嬤看在眼裡，得知他常沒空吃飯，抱著一箱泡麵等公車，等到他的車送上泡麵。羅兆彬以乘客優先也受官方肯定，連兩年獲頒台中金運獎。

台中市公車一天發車8000多班，一年近8000萬人次搭乘，全市1400多名駕駛常有溫馨接送情，交通局舉辦台中金運獎表揚45位優良駕駛，已有16年服務經驗的統聯客運司機羅兆彬連兩年獲優良駕駛肯定。

羅兆彬每遇有身障者或輪椅族要搭車，車一靠站就快速熟練下車放下斜坡板，讓輪椅族上車後，協助綁好安全帶、扣住作業，再回駕駛座開車，協助身障族上下車約須花3到5分鐘，但羅兆彬從不擔心延遲時間、更未顯露不耐，讓身障乘客很有安全感，更有輪椅族指定搭他的車，3年來都會在搭車前兩天特別通訊告知在那個站牌候車。

遇有視障者上車，除貼心詢問要坐到哪裡，快到站時都會記得預先提醒，也讓視障乘客直呼「超安心」。

貼心的羅兆彬甚至常看到有乘客上車後才發現沒有零錢也沒帶悠遊卡，捨不得乘客搭20元車資卻要投下百元紙鈔，他都隨時備妥零錢幫乘客「找零」， 提供另類服務。

他的貼心服務態度讓不少「常客」看在眼裡，有年近八旬的阿嬤貼心詢問「呷飯沒」，羅兆彬順口說，有空時吃泡麵比較快，沒想到回程時，看到阿嬤抱著一箱泡麵又在站牌等車，車停門開確認是羅兆彬後，阿嬤不上車，只送上整箱泡麵叮嚀「吃飽才有力氣工作」，還有搭車學生看到他頻抓手背，下車前遞上護手霜說，「叔叔你的手太乾了，這瓶給你擦」，讓羅兆彬說，「過了一個禮拜還是很感動」。

還有外國乘客特別畫了兔子簽名送他，或有乘客下車送上寫有「辛苦了，盡責的司機伯伯」小卡片表達感謝，他全收藏起來說，這都是乘客頒的「獎狀」，已讓他享受到無比榮耀。

羅兆彬服務貼心常有乘客寫卡片表感謝，他全收藏肯定是乘客頒給他的「獎狀」。（圖：市府提供）

