為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    除夕一早北部變天！初一、二濕涼 初四又一波水氣轉雨

    2026/02/15 17:32 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天除夕一大早，北部就變天！中央氣象署預報，明天上午北部就會迎來一波鋒面，下午加上東北季風影響，北部轉雨、迎風面有較大雨勢；這波東北季風會影響到初二，但初四水氣又變多，北部和東部又轉雨。

    氣象署預報員劉沛滕說，明天上午開始鋒面就影響北部地區，基隆北海岸轉為局部短暫陣雨、下午起有局部較大雨勢，另外，桃園以北、東北部及東部地區轉為有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島轉為有零星短暫雨，氣溫也會開始下滑。

    劉沛滕說，這波東北季風會持續影響到初一、初二，北部及東北部天氣濕涼；初一（17日）桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，初二（18日）基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    「明天北部氣溫稍降、南部僅雲量變多，但初一到初二兩天北部會整天偏涼」，劉沛滕說，初一、初二這兩天北部白天約18度到19度、入夜低溫剩下15度，整天偏涼。而中南部白天多雲到晴，白天可達24度到26度，但夜間涼冷，要留意日夜溫差。

    劉沛滕說，初三（19日）東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，剩下東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，但初四（20日）水氣又開始增多，屆時基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    劉沛滕說，初五、初六（22日、23日）水氣就減少了，氣溫也回升，剩下東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。他提醒，明天清晨到上午這段期間，金門、馬祖及中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，請民眾注意。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播