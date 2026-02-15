除夕一早北部變天！初一、二濕涼 初四又一波水氣轉雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天除夕一大早，北部就變天！中央氣象署預報，明天上午北部就會迎來一波鋒面，下午加上東北季風影響，北部轉雨、迎風面有較大雨勢；這波東北季風會影響到初二，但初四水氣又變多，北部和東部又轉雨。

氣象署預報員劉沛滕說，明天上午開始鋒面就影響北部地區，基隆北海岸轉為局部短暫陣雨、下午起有局部較大雨勢，另外，桃園以北、東北部及東部地區轉為有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島轉為有零星短暫雨，氣溫也會開始下滑。

劉沛滕說，這波東北季風會持續影響到初一、初二，北部及東北部天氣濕涼；初一（17日）桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，初二（18日）基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

「明天北部氣溫稍降、南部僅雲量變多，但初一到初二兩天北部會整天偏涼」，劉沛滕說，初一、初二這兩天北部白天約18度到19度、入夜低溫剩下15度，整天偏涼。而中南部白天多雲到晴，白天可達24度到26度，但夜間涼冷，要留意日夜溫差。

劉沛滕說，初三（19日）東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，剩下東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，但初四（20日）水氣又開始增多，屆時基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

劉沛滕說，初五、初六（22日、23日）水氣就減少了，氣溫也回升，剩下東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。他提醒，明天清晨到上午這段期間，金門、馬祖及中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，請民眾注意。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

