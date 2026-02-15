除夕國道南下最好下午再出發！9路段易塞車 增開37處路肩

明天是除夕，高公局建議國道南下用路人下午時段再出發。（資料照）

明天是除夕，交通部高速公路局今天（15日）公布明天國道管制措施和易塞車路段，建議南向用路人下午時段再出發，可節省行車時間；高公局也針對易塞車路段增開37處及延長17處路肩可行車。

高公局預估明天國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均93百萬車公里相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，是平日年平均的1.1倍。高公局預判明日重點壅塞路段，其中南（東）向有國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

請繼續往下閱讀...

而北（西）向包括國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。高公局建議，南向用路人可在下午時段出發，節省行車時間。明天國道相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天下午國道壅塞路段包括國1南向湖口服務區至新竹；國3南向新竹系統至香山，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為70.2百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里，仍在預期範圍。

另外，今天下午14時34分，國3南向194.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於下午14時47分排除，造成後方車流回堵3公里；下午14時52分，國3南向霧峰入口處發生7輛小客車追撞事故，占用匝道內車道，下午15時03分排除，造成後方車流回堵1公里。

還有在今天下午15時48分，國1高架南向70.4公里處發生1大客車及2輛小客車追撞事故，占用內線車道，下午16時05分排除，造成後方車流回堵1公里，這些車禍都導致車輛回堵影響整體車流。

除夕國道管制措施。（高公局提供）

明天除夕國道中區南向預測圖。（高公局提供）

明天除夕國道北區南向預測圖。（高公局提供）

明天除夕國道南區南向預測圖。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法