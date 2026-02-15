高雄超人力霸王8米高Q版初代今亮相 搭愛之船出沒愛河灣

8米高「Q版初代超人力霸王」氣膜與15米高的超人力霸王迪卡巨型氣膜同時出現在愛河灣。（高雄市觀光局提供）

高雄冬日遊樂園即日起至3月1日在高雄港愛河灣登場，除了在高雄流行音樂中心音浪塔及珊瑚礁群前的水域中有初代超人力霸王、超人力霸王迪卡15米高的巨型氣膜外，今（15）日在第三船渠有8米高「Q版初代超人力霸王」氣膜首次充氣亮相，驚奇彩蛋引發遊客驚呼！

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄冬日遊樂園不斷推出驚喜彩蛋，規劃超人力霸王以不同姿態現身高雄各處，例如13日年假最後一天上班日，於高鐵左營站大廳的列車時刻表上方展示超人力霸王Q版氣膜裝置，熱情迎接返鄉旅客。14日在高雄港18號碼頭，以10米初代超人力霸王氣膜升空展示作為驚喜彩蛋。

今日則安排8米高的Q版初代超人力霸王氣膜，搭乘愛之船驚喜現身，徜徉於愛河灣中，至於日後是否後會現身，市長陳其邁在臉書透露「還在努力中，很看氣候條件」。

觀光局補充，高雄冬日遊樂園打造超人力霸王「超人慶典」，除了水上氣膜、碼頭擬真與Q版超人與怪獸等藝術裝置，全市約有60個展示作品，歡迎大家跟隨超人的蹤跡、深度遊高雄！

8米高「Q版初代超人力霸王」氣膜，今搭乘愛之船在愛河灣首次充氣亮相。（高雄市觀光局提供）

「Q版初代超人力霸王」的超萌側身。（高雄市觀光局提供）

