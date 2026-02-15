急診量能撐住！醫學中心：返鄉出遊人潮是挑戰

今天是小年夜，北部醫學中心觀察，目前多數急診運作順暢，不過醫師也提醒，隨著返鄉與出遊人潮增加，假期後段仍可能迎來就醫高峰。（資料照）

今天是小年夜，也是春節連假第二天，北部醫學中心觀察，目前急診運作順暢，未見明顯異常，不過隨著返鄉與出遊人潮增加，尤其大年初二後，仍可能迎來就醫高峰。

台大醫院急診醫學部主任張維典表示，這兩天急診運作穩定，目前待床約60人。他指出，春節前幾天因常規住院減少、病房空床較多，急診壓力相對較輕。過去民眾多認為初一、初二不宜就醫，急診壅塞通常落在初四、初五；但隨著就醫觀念改變，如今初二就可能出現人潮。

不過他也表示，今年衛福部推出「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」進行分流，有望能紓解部分急診壓力；目前收治病人以多重慢性病與重症為主，包括心衰竭、肺炎、腸胃道疾病及癌症等，病況複雜度高，為降低住院壓力，院方也透過門診抗生素治療來分流，讓部分病情穩定患者可返家接受治療，減少病床需求。

台北榮總院長陳威明指出，今年春節急診量能「比去年好很多」，目前僅約21人候床，且滯留急診超過48小時者僅1人，占比1.28%，遠低於院方設定6%的警戒值。他強調，北榮透過即時監控與床位調度機制，由院方24小時掌握床位動態，跨單位合作，是今年運作順暢的關鍵。

陳威明也提到，北榮急診設有12床加護病房，即使樓上ICU滿床，重症病人仍可在急診即時接受完整照護。他也強調，不刻意追求「急診清零」，而是在病人流動與醫療品質間取得平衡，若過度將病人送上病房，反而可能加重護理負擔、影響照護品質。

林口長庚醫院副院長邱政洵則指出，目前急診待床約45至50床，約為平日的一半，「這兩三天都在穩定範圍內」，整體量能尚可負荷。他分析，近期流感疫情略有趨緩，加上天氣穩定，皆有助降低急診壓力。

邱政洵表示，院方已提前啟動春節應變計畫，並加開門診因應去年急診壅塞經驗，透過分流降低急診負擔。他也提醒，連假期間民眾外出活動與聚會增加，仍須留意公共衛生與防疫措施，避免疫情再度升溫。

