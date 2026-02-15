為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    舊嘉義市公所展新風貌 過年期間限定「點燈」

    2026/02/15 15:36 記者林宜樟／嘉義報導
    舊嘉義市公所是歷史建築。（嘉義市政府提供）

    舊嘉義市公所是歷史建築。（嘉義市政府提供）

    嘉義市歷史建築舊嘉義市公所超過一甲子，為讓歷史建築再現風華，市府歷時3年修復建物，融合新舊讓舊市公所生命力延續，並於去年底公告招商，引入動能，最近修復再利用工程邁入最後一哩路，將於今年除夕2月16日起，一連3日在入夜後點燈，讓舊市公所溫暖的燈光映照城市。

    嘉義市長黃敏惠表示，舊嘉義市公所見證嘉義市行政沿革、承載市民70年記憶，是嘉義市第一棟登錄為文化資產的二戰後建築物，在文資保存上有其獨特地位；市府自籌編列2億5730萬元進行歷史建築的修復及再利用工程，並考量周邊商業區發展，爭取前瞻計畫停車場補助，兩大工程齊頭並進，期盼舊市公所在展現嘉義市新舊融合魅力的同時，也能符合嘉義市商業發展快速的變化，紓解商業鬧區停車的需求。

    黃敏惠說表示，市府規劃自2月16日至18日限定「點燈」，希望入夜後，溫暖的光線映照在既保有歷史風貌又融入現代建築工法的建築，能讓見證過舊市公所歲月的市民回想起過往回憶，讓年輕一代的市民對舊市公所的發展有更多的期待。

    市府財稅局長洪彩燕表示，舊嘉義市公所位於垂楊路、民生北路重要節點，鄰近垂楊路商圈及文化路夜市等知名觀光景點，具備極高發展潛力，建物尚未正式開放入內，希望透過點燈，在年節期間為城市增添溫馨氣氛。

    財稅局說明，舊嘉義市公所經修復完成3樓建物，公告為歷史建築之1、2樓建物現正招商中，可作為餐飲、店鋪、展示、集會使用；3樓建物非屬歷史建築，規劃作為嘉義市新創設計中心（非屬ROT範圍），附屬設施舊市公所地下停車場則規劃143格汽車停車格，期待透過民間業者的投資參與和創新，來創造多贏的局面，打造嘉義市新的文化場域。

    舊嘉義市公所2月16日18日至將「點燈」。（嘉義市政府提供）

    舊嘉義市公所2月16日18日至將「點燈」。（嘉義市政府提供）

    舊嘉義市公所是嘉義市第一棟登錄為文化資產的二戰後建築物。（嘉義市政府提供）

    舊嘉義市公所是嘉義市第一棟登錄為文化資產的二戰後建築物。（嘉義市政府提供）

    熱門推播