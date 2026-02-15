為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節樂遊北海岸 泡湯、吃螃蟹、烤地瓜千元有找

    2026/02/15 15:48 記者賴筱桐／新北報導
    金山漫遊推出「北海岸暖冬樂享之旅」，一券可享有金山溫泉SPA體驗、溫泉煮蛋、碳火窯烤地瓜及特製萬里蟹粥。（新北市農業局提供）

    金山漫遊推出「北海岸暖冬樂享之旅」，一券可享有金山溫泉SPA體驗、溫泉煮蛋、碳火窯烤地瓜及特製萬里蟹粥。（新北市農業局提供）

    春節連假走春，金山漫遊官網推出「北海岸暖冬樂享之旅」優惠券，每人880元，一券即可享有金山溫泉SPA體驗、溫泉煮蛋、碳火窯烤地瓜及特製萬里蟹粥，新北市政府農業局邀請民眾走進金山，感受北海岸冬季限定的深度旅遊魅力。

    新北市農業局說，金山萬里地區擁有北海岸獨有的農漁村文化與得天獨厚的溫泉資源，是冬季適合慢遊的景點，旅客可走訪金山溫泉區，以暖湯舒緩身心，也能深度體驗在地農業文化，參與碳火窯烤地瓜、牽罟漁法體驗、瑪鋉漁村導覽等特色內容，並以在地食材為核心，實踐「從產地到餐桌」的永續理念，品嘗金山物產的鮮美風味。

    農業局指出，北海岸沿海漁產豐富，其中萬里蟹是北海岸代表性漁產之一，深受饕客喜愛，農業局輔導地方創生團隊成立「金山漫遊」地域品牌，串聯在地農漁產、體驗行程、旅宿餐飲與觀光據點，將在地資源整合為具備深度與接待能量的旅遊模式，提升服務品質，帶動地方產業活絡，將旅遊消費轉化為支持地方發展的永續動能。

    「金山漫遊」今年冬季推出「北海岸暖冬樂享之旅」套裝內容，主打以在地食材與冬季限定體驗為核心，套裝行程包含溫泉SPA療癒、大鵬足湯公園溫泉煮蛋、碳火窯烤地瓜及萬里蟹風味餐點等深度體驗組合，優惠價格每人880元，民眾可於金山漫遊官網訂購，週二至週日上午10點至晚間6點，到金山大鵬足湯公園服務櫃檯領取，或現場購買使用，詳洽「「金山漫遊」官方網站

    萬里蟹是北海岸的代表性漁產之一。（新北市農業局提供）

    萬里蟹是北海岸的代表性漁產之一。（新北市農業局提供）

    春節期間大鵬足湯公園的足湯池正常營業。（新北市農業局提供）

    春節期間大鵬足湯公園的足湯池正常營業。（新北市農業局提供）

