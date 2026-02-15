小年夜台65線短暫車多！ 公路局示警除夕上午8-12時有車潮

台65線12k+258下午路況。（公路局提供）

今天小年夜，交通部公路局今天（15日）傍晚說明，截至下午3點，台65線土城路段南向銜接國道3號、台74線大里至霧峰路段東向及台74線成功至快官路段西向出現短暫車多壅塞情況；公路局也提醒，明天除夕，上午8時到12時各處省道會有車流。

公路局表示，除了台65線、台74線部分壅塞路段外，車流大致順暢；公路局預估明天除夕上午8時至12時，省道路段會出現返鄉車潮，建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

請繼續往下閱讀...

在國道客運部分，公路局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

根據公路局統計，截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2173班次，疏運3萬2462人；東部國道客運路線共計行駛560班次，疏運7317人。依據目前預售情形，西部國道客運尚有62%空位，東部國道客運尚有85%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。

公路局呼籲，今年春節連續假期，共推出88條國道客運享原票價6折的優惠措施，如有返鄉旅運需求的民眾，建議搭乘公共運輸。

台74線34K+150下午路況。（公路局提供）

台74線34K+150下午路況。（公路局提供）

春節連假搭國道客運，優惠加上TPASS 2.0，最多可享42折優惠。（公路局提供）

春節連假搭國道客運，優惠加上TPASS 2.0，最多可享42折優惠。（公路局提供）

春節連假搭國道客運，優惠加上TPASS 2.0，最多可享42折優惠。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法