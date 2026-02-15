春季到訪嘉義縣瑞里 白天賞紫藤夜晚尋螢蹤

3月是嘉義縣瑞里紫藤花開時節。（嘉義縣文化觀光局提供）

春季到來，嘉義縣文化觀光局推薦民眾到訪梅山鄉瑞里村，3月的紫藤花像瀑布般垂掛山間，4月夜晚螢火蟲閃爍，營造出獨特的春季生態，遊客可在步道漫遊，穿越雲霧茶園，享受寧靜與浪漫的山城氛圍。

嘉義縣文觀局表示，3月瑞里紫藤花如夢幻瀑布般垂掛於步道、旅宿和庭院之間，遊客無論健行、拍照或靜靜感受，都能體會瑞里的詩意與柔美；4月瑞里有成群螢火蟲在林間飛舞，像星光點綴夜空；紫藤花季與螢火蟲季無縫接軌，白天賞花、夜晚觀螢，為山林增添魅力。

文觀局說，瑞里沿途步道景觀與生態多元，包括「青年嶺步道」、「綠色隧道」、「野薑花溪步道」及「瑞太古道」等，一年四季都值得造訪。

「青年嶺步道」全長約2.5公里，途中可見燕子崖和蝙蝠洞，岩壁上佈滿天然孔洞，宛如大自然的藝術品，雨季時瀑布自崖上傾瀉，猶如水濂洞；有台版「嵐山竹林小徑」美譽的「綠色隧道」，兩旁竹林整齊高聳，適合親子踏青。

位於縣道166線的「野薑花溪步道」平緩易走，四月夜晚螢火蟲點亮林間，營造浪漫氛圍。每年6至10月野薑花綻放，吸引蝴蝶飛舞；「瑞太古道」沿石階上山，兩旁竹林環繞，穿越林間後可見廣闊茶園景色，整段約3小時，若時間有限，可在七步回音谷折返。

瑞里海拔1200公尺，氣候涼爽，適合種植高山茶，製成清香甘甜的高山烏龍茶、金萱茶和紅茶；因高海拔環境，咖啡豆生長緩慢，風味層次豐富。遊客可參觀茶園體驗採茶與製茶，或在咖啡廳品嚐現磨咖啡，享受山間的悠閒時光，過夜可選擇歐風城堡民宿、小木屋或地中海風格的旅宿。

4月的夜晚瑞里有螢火蟲出沒。（嘉義縣文化觀光局提供）

「瑞太古道」沿石階上山，兩旁竹林環繞。（嘉義縣文化觀光局提供）

