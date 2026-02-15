為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春季到訪嘉義縣瑞里 白天賞紫藤夜晚尋螢蹤

    2026/02/15 08:24 記者林宜樟／嘉義報導
    3月是嘉義縣瑞里紫藤花開時節。（嘉義縣文化觀光局提供）

    3月是嘉義縣瑞里紫藤花開時節。（嘉義縣文化觀光局提供）

    春季到來，嘉義縣文化觀光局推薦民眾到訪梅山鄉瑞里村，3月的紫藤花像瀑布般垂掛山間，4月夜晚螢火蟲閃爍，營造出獨特的春季生態，遊客可在步道漫遊，穿越雲霧茶園，享受寧靜與浪漫的山城氛圍。

    嘉義縣文觀局表示，3月瑞里紫藤花如夢幻瀑布般垂掛於步道、旅宿和庭院之間，遊客無論健行、拍照或靜靜感受，都能體會瑞里的詩意與柔美；4月瑞里有成群螢火蟲在林間飛舞，像星光點綴夜空；紫藤花季與螢火蟲季無縫接軌，白天賞花、夜晚觀螢，為山林增添魅力。

    文觀局說，瑞里沿途步道景觀與生態多元，包括「青年嶺步道」、「綠色隧道」、「野薑花溪步道」及「瑞太古道」等，一年四季都值得造訪。

    「青年嶺步道」全長約2.5公里，途中可見燕子崖和蝙蝠洞，岩壁上佈滿天然孔洞，宛如大自然的藝術品，雨季時瀑布自崖上傾瀉，猶如水濂洞；有台版「嵐山竹林小徑」美譽的「綠色隧道」，兩旁竹林整齊高聳，適合親子踏青。

    位於縣道166線的「野薑花溪步道」平緩易走，四月夜晚螢火蟲點亮林間，營造浪漫氛圍。每年6至10月野薑花綻放，吸引蝴蝶飛舞；「瑞太古道」沿石階上山，兩旁竹林環繞，穿越林間後可見廣闊茶園景色，整段約3小時，若時間有限，可在七步回音谷折返。

    瑞里海拔1200公尺，氣候涼爽，適合種植高山茶，製成清香甘甜的高山烏龍茶、金萱茶和紅茶；因高海拔環境，咖啡豆生長緩慢，風味層次豐富。遊客可參觀茶園體驗採茶與製茶，或在咖啡廳品嚐現磨咖啡，享受山間的悠閒時光，過夜可選擇歐風城堡民宿、小木屋或地中海風格的旅宿。

    4月的夜晚瑞里有螢火蟲出沒。（嘉義縣文化觀光局提供）

    4月的夜晚瑞里有螢火蟲出沒。（嘉義縣文化觀光局提供）

    「瑞太古道」沿石階上山，兩旁竹林環繞。（嘉義縣文化觀光局提供）

    「瑞太古道」沿石階上山，兩旁竹林環繞。（嘉義縣文化觀光局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播