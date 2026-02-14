為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東京超夯拉麵店公告「請勿解壓縮」 台網笑翻：用詞也太精確

    2026/02/14 19:53 即時新聞／綜合報導
    日本拉麵店公告寫著「請勿解壓縮」。（擷取自guanyu1204/Threads）

    日本拉麵店公告寫著「請勿解壓縮」。（擷取自guanyu1204/Threads）

    台灣人相當愛到日本旅遊，不過要特別注意禮儀與風俗習慣。有網友到東京上野排知名拉麵店時，發現店家門口寫著「請勿解壓縮」，讓網友笑說，「用詞也太精確了吧」。

    一名網友在Threads發文表示，他到東京上野排一家知名拉麵店時，看到店門口寫著日文、英文、中文、韓文的告示，內容是提醒要所有人到齊再排隊，其中日文、英文、韓文的字面意思都是「所有成員到齊才能排隊，不得由部分人作為代表排隊」，但中文是寫著「請勿解壓縮，請所有成員到期後再排隊」，讓他笑喊，「用詞也太精確了吧」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「絕對是台灣人寫的吧」、「看到會心一笑」、「日本店家都會要求人到齊才可入座，在台灣的話很多時候一群人約吃飯，很常會陸陸續續到，然後叫第一個到的先去排隊等，很多人會把這樣的習慣帶到日本」、「解壓縮感覺就是台灣人才寫得出來」、「解壓縮真的太傳神」、「整句用詞精準、簡潔、明瞭」。

