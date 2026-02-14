小年夜持續好天氣！ 高溫上看30度 日夜溫差大

週日天氣故地大多為晴到多雲。（資料照）

氣象署指出，小年夜（15日）各地天氣穩定，中南部高溫上看30度，北部也有28度左右，適合年前大掃除，但各地入夜後仍能感受到涼意，日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物，避免著涼。

中央氣象署預報，週日天氣與今天相似，大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨。

請繼續往下閱讀...

溫度部分，白天溫暖偏熱，彰化以北沿海高溫約23至26度，其他北部及東半部高溫約25至28度，中南部高溫可達27至30度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至17度，南部及花東約17至19度，局部空曠地區及近山區平地清晨溫度較低，日夜溫差高達10度以上。

離島天氣：澎湖晴時多雲，20至24度，金門晴時多雲，15至24度，馬祖晴時多雲，12至16度。

關於未來2天天氣，天氣風險公司指出，週日全台天氣不錯，可以把握時間大掃除與洗衣曬被；除夕（16日）中午起受東北季風增強影響，北部東北部轉陰雨天氣，新竹以南較不受影響，持續為多雲時晴天氣。北部東北部高溫大幅降到21到22度，低溫則在17到18度，日夜溫差縮小。中南部及東南部白天高溫仍有25到30度。

紫外線指數方面，台東縣達到過量級，其他縣市高量級。

空氣品質方面，週日環境風場為偏東風至東南風，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北清晨至上午可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南局部地區清晨至上午可能達紅色警示等級。

週日彰化以北沿海高溫約23至26度，其他北部及東半部高溫約25至28度，中南部高溫可達27至30度。（擷取自中央氣象署網站）

週日台東縣紫外線指數達到過量級，其他縣市高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週日環境風場為偏東風至東南風，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法