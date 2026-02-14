宜蘭警方證實爆炸包裹內含火藥 疑開封拉動即引爆

宜蘭市黎明路民宅發生包裹爆炸案，造成2人受傷。（警方提供）

宜蘭市黎明路民宅今天（14日）上午包裹爆炸案，宜蘭警方證實包裹內裝含火藥，疑透過機械結構拉動引線，以致開箱就引爆，之前發現殘骸中的電路板是被炸毀的喇叭零件，已排除是採電子引爆；至於兩名被害人生活單純，不排除是其他親人與人結怨招惹報復。

宜蘭檢警今天下午召開記者會說明案情，縣警察局長陳金城說，經過初步調查，包裹不是用郵寄的，而是在2天前就疑似由嫌犯送到被害人洪姓姊弟住家門口，上面有寫地址但並未寫收件者，目前不清楚要給哪位對象，但並不是隨機放置，目前排除隨機或惡作劇，因社區未有監視器，專案小組正擴大調查與調閱。

宜蘭警分局長呂文廷指出，經鑑識人員採證，牆壁留有黑色痕跡且有火藥成分，可以斷定是爆裂物，來源還要做進一步釐清，至於原先傳出的電路線板，初步調查並非爆裂物，而是被炸毀的喇叭零件，外傳2個月前有陌生人在社區徘徊，這情資有提供給專案小組參考。

呂文廷說，被害姊弟生活單純，他們的小孩也有正常經濟來源，至於是否其他家人跟外界有糾紛導致報復尋仇，目前不排除這種可能。

宜蘭刑警大隊長陳人嘉說，爆裂物裡有火藥，且是在拆封時才爆炸，可能在包裹上面設計啟動開關，以機械結構拉動引線的引爆裝置，爆裂物2天前就從門口移動到屋內也沒發生什麼事，初步排除遙控或水銀晃動的爆裂物，但還要進一步調查。

宜蘭市黎明路民宅發生包裹爆炸案，宜蘭檢警召開記者會說明案情。（記者游明金攝）

宜蘭市黎明路民宅發生包裹爆炸案，爆炸現場的牆壁上留有火藥痕跡。（警方提供）

宜蘭市黎明路民宅發生包裹爆炸案，爆炸現場被炸得十分凌亂。（警方提供）

宜蘭市黎明路民宅發生包裹爆炸案，原本以為是爆裂物的電路線板，已經排除。（民眾提供）

