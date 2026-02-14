為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節連假首日 澎湖機場運輸順暢

    2026/02/14 19:44 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府在台北、台中及高雄，設立鄉親服務處。（澎湖縣政府提供）

    今年春節9日連續假期開始，一早民眾攜家帶眷搭機返回澎湖，經澎湖航空站表示，假期前一（13）日已有4126位民眾，透過空運返回澎湖過年節，今（14）日澎湖機場未湧入人潮，澎湖縣政府先遣人員進駐台北國際航空站（松山機場），設立候補櫃檯及鄉親服務處。

    為疏運返澎的旅客，澎湖航空站表示今日所提供運量，台北往澎湖共22班，提供1996座位數；高雄往澎湖共18班，提供1374座位數；台中往澎湖共11班，提供975座位數；台南往澎湖共4班，提供280座位數；嘉義往澎湖共1班，提供70座位數，合計56班（其中中型機有7班，分別為A321機型6航班，B738機型1航班），總座位數為4695座位數，離場航班亦同。

    查詢今日到站航班目皆訂位客滿，離站航班，除台南航線外，大致都有空位，疏運情形尚屬良好。為因應春節返鄉及返程尖峰旅運需求，澎湖縣政府已啟動春節航空疏運機制，於尖峰時段在各主要航空站設置聯合候補櫃檯及民眾服務處，並持續協調航空公司增開班機，協助民眾順利返鄉赴台。

    2月15至16日在台北國際航空站（國際線），設立聯合候補櫃檯；2月14至16日台北、台中、高雄航空站（國內線），設立鄉親服務處； 2月20至23日，澎湖航空站（國內線候補區），設立鄉親服務處（返程）。

    春節連續假期首日，澎湖機場顯得空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

