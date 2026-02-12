為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高醫樂齡大學 全台唯一具學碩博制

    2026/02/12 20:57 記者許麗娟／高雄報導
    高醫樂齡大學的必修課程，教導長輩識讀疾病檢驗數據、高齡安全運動等。（高醫大提供）

    高雄醫學大學設有全台唯一具學、碩、博班學制的樂齡大學，學程分為大學2年、碩班3年、博士班5年，共計10年，只要年滿55歲即可報名參加。其中必修課程特別針對高齡者健康促進規畫，結合醫學專業，打造系統化的樂齡學習歷程。

    高醫推廣教育與數位學習中心主任郭昶志表示，樂齡大學雖不授予正式學位，但仍設有開學典禮與結業式，修業完成後會頒發學、碩、博「仕」證書，特別在「士」字旁加上「人」字，是對長輩勤學精神的尊敬與肯定。

    因為是醫學大學背景，課程核心圍繞高齡者健康生活設計，必修包含「健康生活大改造」、「高齡者安全運動」、「常見疾病檢驗數據解讀」等，協助長輩學會如何「健康活」。選修課則多元豐富，涵蓋藝文與休閒領域，如日本名城巡禮、易經導讀等，學員也可選修校內正式課程，與一般大學生同堂上課，實踐跨世代共學。

    高醫樂齡大學成立近15年，學員多為60、70歲族群，也有高達90歲的長輩持續進修。一名80歲的退休教師一路從樂大一讀到樂博五，完成10年課程後，仍再度回到樂大一繼續學習。對他而言，樂齡學習早已融入生活，重返校園不僅吸收新知，也結識新朋友，成為人生下半場最充實的風景。

    樂齡大學的課程貼近長者所需。（高醫大提供）

