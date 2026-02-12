彰化市大型家具回收3/1收費 春節前夕引爆民眾亂丟潮

彰市街頭驚見大型家具亂丟成山，甚至還有浴缸。（記者湯世名攝）

春節前夕，家家戶戶都在大掃除，彰化市卻驚見大型家具亂丟街頭的亂象，市公所清潔隊據報前往勘查發現太離譜，當場張貼警語並調閱監視器，將通知相關民眾前來說明，若無合理說明將依法開罰1200元至6000元不等罰鍰。清潔隊研判是大型家具回收即將收費，造成民眾隨意放置。

彰化市公所清潔隊據報，彰化市民族路一處巷弄內被丟棄大量廢棄物，清潔隊長張筱薇派員前往勘查，赫然發現巷弄前廣場被丟棄桌椅、櫃子、床墊、被子、紙箱甚至還有浴缸，數量之多讓清潔隊員當場傻眼，粗估恐怕有上百件之多，離譜的是，現場原本就有清潔隊設立的禁止亂倒垃圾標誌牌，卻還有民眾無視警語隨處亂丟。

張筱薇指出，清潔隊員現場張貼「此處禁止放置廢棄物，清潔隊已有調閱監視器開立罰單」，經檢視大部分都是民眾亂丟，沒有經過申請；他們將在調閱監視器後通知相關民眾前來說明，若提不出合理說明，就會依法開罰1200元至6000元罰鍰。

她研判，今年過年前大家清出的大型家具數量之所以暴增，除了過年大掃除，把家裡不要的家具清出之外，可能也跟3月1日起大型家具回收要收費有關，民眾趁收費前，趕緊將家裡不要的或較舊的家具趁此機會作廢，但也苦了清潔隊員。呼籲民眾切勿亂丟以免受罰。

彰市民族路巷弄驚見大型家具隨意放置，粗估達上百件。（記者湯世名攝）

彰市街頭大型家具亂丟成山，清潔隊張貼公告將開罰。（清潔隊提供）

