上海地鐵施工段坍塌驚見「大天坑」 官方稱無人死傷

位於中國上海市的七莘路路口，昨（11日）中午發生道路大規模坍塌事故，施工中的上海地鐵嘉閔線工地，被附近居民眾目睹道路突然向下塌陷，最終變成一個巨大「天坑」。事後海申通地鐵集團通報聲稱，是施工時發生局部滲漏現象導致，還聲稱這起事件「沒有造成人員傷亡」。

綜合中媒報導，住在上海市七莘路附近的居民表示，事發當下感受到住宅的地基在震動，更有人就從高樓目睹一處工地出現大規模坍塌，一旁的簡易工寮等物品也跟著向下掉落，當時附近還有許多施工人員，他們一見情況不對倉皇逃離現場，最終塌陷路段形成一個深達數層樓的天坑，驚悚過程全被居民拍下分享到社群網路。

針對這起事間，海申通地鐵集團在11日晚間發布緊急通報，聲稱嘉閔線承建的七莘路站至莘建路站區間，右線接收端施工時發生局部滲漏現象，正在對滲漏點進行處置，並強調無人員傷亡。上海市公安局交管總隊也公告，因地下鐵工程發生局部滲漏現象，為配合應急搶險，已對部分路段採取封閉措施，禁止人車通行封閉路段。

不過有當地居民與其他中國網友指出，這塊區域並非首次發生道路坍塌意外，質疑跟豆腐渣工程有關。2023年8月22日晚間，新龍路七莘路西側路段也曾發生路面塌陷，當時導致一輛小轎車半陷入坑內，所幸僅車輛受損，車上人員平安無事。

另據中媒介紹，上海地鐵嘉閔線是一條正在興建中的市域快線，為上海第二條建設的市域鐵路，全長約44公里，途經嘉定區、閔行區。另外，該項目建設工期預定6年，並投資人民幣371.01億元（約新台幣1715億元）。

