威力彩上看13.5億元！2/12 大樂透、春節大紅包、今彩539也開獎了

威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

今天（12日）台彩春節加碼第一天，大樂透至3月3日連續20天天天開獎。而威力彩已連續30槓，頭獎獎金上看13.5億元。今天台彩各項開獎獎項及獎號如下：

威力彩：第一區06、10、22、25、32、35，第二區03。

大樂透春節大紅包：05、06、14、22、32、36、37、38、47，春節小紅包：28。

大樂透：01、03、08、15、20、48，特別號：46。

49樂合彩：01、03、08、15、20、48。

今彩539：01、12、21、35、37。

39樂合彩：01、12、21、35、37。

3星彩：324。

4星彩：5573。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透春節加碼開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

