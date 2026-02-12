為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    捲入共諜案無罪想出書！向心妻「討跟監資料」敗訴原因曝

    2026/02/12 20:17 記者劉詠韻／台北報導

    中國創新、中國趨勢公司負責人向心之妻龔青捲入共諜及洗錢案，歷經台北地方法院、高等法院判決無罪，解除限制出境，為自行留存紀錄或未來撰寫回憶錄出版，要求調查局提供跟監、拍照蒐證資料遭拒，提起行政訴訟。台北高等行政法院審理後，今以龔青身為香港居民不符「政府資訊公開法」申請資格，判決敗訴。全案可再上訴。

    判決指出，龔青於2019年間因涉澳洲共諜王立強案，而遭限制出境出海，直到2023年9月高院判決無罪確定後始解除限制。事後，她主張，在台期間遭調查局派員跟監、拍照蒐證，為自行留存或未來出版回憶錄之用，於2024年7月向調查局申請提供相關蒐證資訊。

    調查局以龔青不具「政府資訊公開法」第9條所定申請資格為由否准申請；經提起訴願，法務部亦駁回。龔青因此提起本件行政訴訟。

    北高行審理認為，龔青所請求資訊屬刑事案件卷宗範圍內之個人資料，案件確定後已歸檔管理，應優先適用「檔案法」。不過，檔案法未規範申請主體資格，仍須回歸「政府資訊公開法」第9條審認。

    依該條規定，得申請政府資訊者，限於「具有中華民國國籍並在台設籍之國民」、「持中華民國護照僑居國外之國民」，以及符合互惠原則之外國人。法院指出，龔青為香港居民，不具我國國籍，亦未證明符合互惠原則，難認具備法定申請資格。

    北高行指出，調查局以其不符申請要件為由否准提供資訊，並無違法，訴願決定予以維持亦無不當，判決駁回龔青之訴。全案可再上訴。

    向心、龔青先前雖於國安及洗錢案件均獲無罪確定，但曾因檢方得依速審法規定上訴，而遭高院裁定限制出境出海8個月，兩人抗告遭最高法院駁回，最終在檢方未提上訴後，全案無罪確定，高院始撤銷限制處分，兩人已返回香港。

    向心夫婦認為，高院於無罪判決後仍限制出境，且最高法院未具體審查限境裁定合法性，侵害訴訟權，已委託律師向憲法法庭聲請法規範及裁判憲法審查。

