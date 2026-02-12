北市里長自曝遭資深前輩性騷擾 萬華警：已連絡受害人依法辦理

台北市萬華區華江里女里長洪佳君自曝遭「資深前輩」性騷擾的全過程，轄管萬華分局已透過華江派出所女主管與洪佳君取得連絡，若受害人報案將依法辦理，並傳喚當事人到案說明。（資料照）

台北市萬華區華江里女里長洪佳君，今日突然在臉書上發文「身為里長的我，也會被性騷擾」，全文長達2600餘字，詳述自己遭「資深前輩」性騷擾的全過程，及她當下內心的震驚和變化；貼文一出震撼各界。轄管萬華分局已透過華江派出所女主管與洪佳君取得連絡，若受害人報案將依法辦理，並傳喚當事人到案說明。

據洪佳君指控，這名涉嫌性騷擾的當事人，是地方上資深的前輩，在疫情時上過新聞的名人，長期擔任管理公共事務的職務。在地方事務上，曾給過洪女許多建議和協助，是當前輩大哥一般尊敬。她簡單的形容，對方名字幾可呼之欲出。

洪佳君陳述：「我從來沒有想過，有一天，這樣的事情會發生在我身上。身為里長的我，也會被性騷擾。

在10日下午下午3時41分，我像平常一樣到他服務處拜訪，聊聊近期里上的建設與活動，談到一半，我向他借用洗手間，那間洗手間在他辦公室裡，還要再推開一扇小門進去。裡面像是一間簡易休息室，洗手間在小門右手邊。

當我使用完廁所，洗手準備出來的時候，發現他就站在正門口，不讓我出去，又露出怪異的神色，對著我說，『可不可抱一下？』我還來不及反應，他已經伸手過來。」

那一瞬間，我僵住了，廁所旁邊就是一張床，我心裡警鈴大響，驚呆了，並感到不可置信，最後該名資深前輩還從後面環抱脖子還直言『抱三秒也好』，並企圖走出房間。

坐回泡茶長椅，假意的聊天周旋，盤算該怎麼全身而退，沒想到，他沒有放過我，突然提出要幫我按摩，我再次腦中一片空白的時候，他手迅速地放在我肩膀上。」

洪佳君寫說，她後來又藉口要回家跟家人吃晚餐，最後準備脫身之際，卻在離開的那段路，被第三次性騷擾，直接把手搭在里長洪佳君的腰上，最後忍著無奈、害怕離開資深前輩的服務處。

長篇控訴文末，她鼓勵自己寫道：我願意承擔說出來的重量。因為沉默，只會讓風暴繼續。我選擇站在風裡。抬頭挺胸。

