    首頁 > 社會

    彰化首見AI詐騙！熟女欲貸400萬與中國網友共築愛巢 警識破換臉術

    2026/02/12 19:00 記者湯世名／彰化報導
    女子（左）遭AI合成的男性網友詐騙400萬元，所幸警方及時攔阻。（警方提供）

    女子（左）遭AI合成的男性網友詐騙400萬元，所幸警方及時攔阻。（警方提供）

    彰化首見AI詐騙！1名女子到某當舖欲以名下房地產抵押貸款400萬元，業者懷疑有詐向彰化警分局報案，警方趕抵現場，檢視女子與中國籍男子視訊過程中，發現畫面異常，疑似為AI合成畫面，員警輔以利弊分析及案例宣導，女子始發覺遭詐騙，當即打消抵押貸款念頭，直呼「差點被騙400萬元」。

    警方今天指出，這起假愛情交友案，源於女子到某當鋪辦理大額貸款，欲以名下房地產抵押貸款400萬元，業者立即向警方通報；經員警詢問，女子表示於網路結識一位中國籍男性網友，稱近日會來台和她同居，惟該名男子於現場與女子視訊過程中，警方見其畫面異常，疑似為AI合成畫面。

    女子則稱，該網友表示抵台後欲與其合資購屋共築愛巢，因此她才前往辦理貸款，惟女子於現場向警方表示雙方相識僅約一年，顯與常理有違，研判女子遭詐騙。經警方及店員予以關懷提問並進行防詐宣導，輔以利弊分析及案例宣導，女子終打消抵押貸款念頭，由警方成功攔阻提款400萬元。

