自曝遭地方人士強抱、按肩 北市美女里長：在密閉空間如被當獵物般無力

北市萬華區華江里長洪佳君自曝遭到地方人士性騷。（擷取自臉書）

現年43歲的台北市萬華區華江里里長洪佳君，今（12日）突在臉書自曝遭到地方人士性騷擾，她強調，性騷就好像一場暴風雨，很多事情不是自己能決定，但至少她能勇敢說出真相，為自己也為其他受害者，希望有天受害者說出遭遇時，社會第一時間不是質疑而是給予同理。記者致電洪佳君，截稿前未有人接聽。

「身為里長的我，也會被性騷擾」。洪佳君於臉書貼文表示，對方是地方上資深前輩，在疫情時期上過新聞，並且長期擔任管理公共事務的職務，在地方上不可避免，雙方有很多交流，她也將對方當成大哥一般尊敬。

2月10日下午，她如往常到對方服務處拜訪，談到一半並借用洗手間，用完廁所走出來十，對方堵在正門口不讓她出去，還問「可不可以抱一下」？在她還來不及反應時，對方已經伸出手來；她口頭拒絕要走出去，對方仍從後方環抱她的脖子說「抱三秒也好」，這時她才發現，辦公室的門已被關上，整個空間形成封閉動線。

她當下坐回泡茶長椅，假意聊天周旋並盤算如何脫身，對方這時又提出幫忙按摩，在她腦袋一片空白的時候，對方手已伸上來，直到按到肩胛骨，她才強裝鎮定表達不想被按摩；後續，雖對方裝沒事一樣的聊天，但她已經十分不舒服，卻又不得不硬著頭皮談下去，「在這個密閉的空間裡，只有我們兩人，他的眼神讓我感覺自己像個被獵的獵物一樣」。

她說，自己雖是民選里長，但對方背景也不單純，在對方地盤上，只感到自己的無力，當對方比你壯、比你資深、比你更熟悉整個場域，腦中想的不是理直氣壯，而是如何安全離開；所幸，這時有人打了電話給她，經過一番虛與委蛇後，總算順利脫身，但對方在她離開前又提出要「抱一下」，為了脫身她只好勉強配合。

洪佳君說，當晚她徹夜難眠，不敢告訴周遭人，也不敢報警，甚至想要乾脆不繼續當里長算了，這樣就不會與對方有所交集；隔天早上，她致電給同樣遭受過性騷擾的北市議員鍾沛君，才終於卸下渾身重擔哭了出來，感謝議員第一時間給予的安慰。

她說，也曾想過裝作雲淡風輕，選擇鼓起勇氣說出來，只因為想好好睡好覺，希望不要再有更多人受害。性騷擾零容忍，里長應該是守護里民的避風港，而不是不能言語的沉船．如果她沉默了，更多像她一樣遭遇的女性，也會沉沒下去。

她表示，性騷擾就像經歷了一場暴風雨，不知道什麼時候會來，也不知道傷害什麼時候會過去，很多事情不是自己能決定的，但至少她能夠做到的，就是勇敢說出真相，「為了自己，也為了更多和我一樣的人，我希望有一天，當一個人說出自己的遭遇時，社會第一個反應不是質疑她的反應方式，而是給予同理。」她願意承擔說出來的重量，因為沉默，只會讓風暴繼續，她選擇站在風裡，抬頭挺胸。

