少子化衝擊校園 樂齡族成大學新生力軍

大學校園推動樂齡大學計劃，鼓勵長輩活重返校園學習。（高師大提供）

台灣邁入少子化與高齡化社會，大學教育面臨生源減少與轉型壓力。教育部今年推動「30+終身學習大學」，各大學也朝向全齡化學習發展，不分年齡都有機會「重返大學」！

中山大學表示，近年逐步建構完整的終身學習與再進修體系，依不同年齡與職涯階段設計課程，例如法律基礎、會計師、地政士等專業學分專班，除強化職場能力，也為銜接學位或考照奠基；另開設語言與專業技能課程，以及勞資事務師、社會保險師、企業碳盤查等培訓班，甚至以海洋為特色的水下遙控無人載具技術工程師、珊瑚調查員培訓，今年度亦配合教育部推動「30+終身大學試辦計畫」。

高雄師範大學一直是師資培育的搖籃，但少子化及年輕人當老師的意願降低，也面臨嚴峻考驗，整合校內外資源推動的「樂齡大學」，課程涵蓋高齡議題、健康休閒、生活新知與代間學習等。同時設有原住民學士專班、高齡產業經營學士原住民專班，強化原住民學生的就業力與社會參與。

高雄科技大學則針對樂齡族群推出3C應用、攝影、藝文賞析、生活法律、中西醫保健、理財與體適能等課程，亦開設營建、程式設計、行銷及AI自動化實務班等轉職訓練，因有勞動力發展署補助，皆是熱門秒殺課程。

文藻外語大學進修推廣部則打造全齡友善學習環境，建構全齡化的友善終身學習。除英、日語學位外，規劃AI時代商管、華語與外語教學、第二外語模組課程，並設55歲以上樂齡大學與產業人才投資計畫，落實活到老、學到老。

樂齡大學提供退休長輩多元進修，成為大學招生的新戰場。（文藻外大提供）

