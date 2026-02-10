為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭噶瑪蘭橋改建通過審查 最快6月發包、力拚2029通車

    2026/02/10 17:20 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣噶瑪蘭橋防洪高度不足，將辦理改建，最快6月發包，力拚2029年完工通車。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣噶瑪蘭橋防洪高度不足，將辦理改建，最快6月發包，力拚2029年完工通車。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣噶瑪蘭橋改建工程，今天（10日）經過行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德現勘後，通過設計審查，最快今年6月辦理發包，力拚2029年完工通車。

    噶瑪蘭橋橫越宜蘭河及蘭陽溪，是宜蘭縣連接溪北與溪南地區的南北向交通動線，橋體建於1981年，橋齡已逾40年，交通部評估後，認定防洪高度不足，橋梁載重、耐洪、耐震能力均不符現行規範，尤其颱風豪雨期間溪水暴漲，橋梁有安全疑慮動輒封橋。

    依照交通部公路局規劃，噶瑪蘭橋改建工程，在原橋東側另建新橋，新橋完工啟用後，原橋再拆除改建，形成2座平行橋體，提供南下及北上車輛通行，各設計2線快車道及1線慢車道，若將兩側引道納入，新橋全長2160公尺，工程經費27億4000多萬元。

    陳金德今天偕同宜蘭縣府秘書長吳志宏、五結鄉長沈德茂、宜蘭縣議員簡松樹等人，到瑪蘭橋現勘，陳金德提醒施工單位，後續工程推動過程中，應兼顧車流疏導、防洪安全、環境友善、風險管理，降低對周邊交通與環境的影響，工程會也將負起督促之責，讓改建工程如期如質完成。

    行政院政委陳金德（左，穿藍色西裝者），今天現勘噶瑪蘭橋後，核定改建工程設計審查。（記者江志雄攝）

    行政院政委陳金德（左，穿藍色西裝者），今天現勘噶瑪蘭橋後，核定改建工程設計審查。（記者江志雄攝）

