澎湖搭機托運 收執聯還在行李卻失蹤 還好終於追回

澎湖縣議員許育愷接獲民眾投訴，行李托運到站不翼而飛。（許育愷提供）

農曆年節越近，市場經濟越為活絡！澎湖近日來物流貨物累積如山，冷凍貨運停止托運，部分特產必須仰賴手帶行李前往台灣，但部分旅客搭機托運行李，到達目的地卻不翼而飛，民眾向議員許育愷投訴，雖然順利追回，但卻留下不愉快回憶。

許育愷表示，民眾反映搭乘國內某航空班機從澎湖飛高雄，到站後要領取託運的行李，竟然發現準備要送親友的1整箱地方名產，卻憑空消失了。向航空公司反映，竟然說沒辦法處理，要自己去向警察報案。聽聞航空公司說法後，民眾整個火大。

民眾認為航空公司應該有處理行李不見的標準作業程序吧？怎麼要當事人自己去報案？請問要報什麼罪名？領取行李在澎湖都有地勤人員雙重確認避免類似情形發生，但高雄說人手不足沒法這麼做，那托運行李時工作人員給的收執聯，是拿心酸的嗎？如果這件行李是超重多付款項的，結果被拿走了，當事人活該倒楣？

由於托運行李都有收執聯，收執聯還在，行李已不見了，怎麼憑證領取？向服務人員聯絡後，得到的又是不負擔責任。

據了解，目前2家國內線航空公司在台灣本島端到站行李領取模式，都是一樣，無人控管。

