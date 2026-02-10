她原價轉讓演唱會門票但綁「這1物」 網驚︰學到情勒鳥精髓！

美國多元語言學習APP「多鄰國」的綠色貓頭鷹吉祥物「Duo」。（圖擷取自@Duolingo_Japan 社群平台「X」）

香港鐵肺天后「Ｇ.E.M」鄧紫棋睽違7年來台開唱，門票一開賣火速秒殺，目前主辦單位已宣布加場。目前有不少歌迷在社群平台討論搶票、加場等消息，還有部分歌迷發文以原價轉讓門票，其中有一篇要求必須答應同時綁定「訂閱1款學習語言APP」的文章，吸引逾期40萬人次瀏覽，引發大批網友熱烈討論。

據悉，一名網友昨（9日）下午在社群平台Threads發文表示，要原價轉讓1張鄧紫棋在台北大巨蛋的演唱會門票，並提出一個額外要求，就是得票者要跟她一起訂閱美國多元語言學習APP「多鄰國」（Duolingo）的家族方案，還補充屆時會跟5人均分費用。貼文一出，意外引起不少網友關注，甚至釣出許多同樣使用多鄰國的用戶調侃。

請繼續往下閱讀...

眾人紛紛笑說，「居然綁多兒」、「情勒一起學外語」、「學到了情勒鳥的精髓」、「綁多鄰國的我第一次見」、「看場演唱會要被情勒1年」、「綁物超特別，一起學外語」、「留友看新一代綁物，超好笑」、「外文還沒學會，就先學會情勒」、「第一次看到讓票要綁這隻鳥的會員」、「看鄧紫棋演唱會還要學多鄰國語言套餐CP值好高」。

另有網友表示，以後打算效仿類似的讓票方式，還分享看過類似的讓票綁物，「公雞真的輸給綁多鄰國」、「前有克拉公雞，現有鄧紫棋多鄰國」、「超好笑，我以後就搶票來找人綁任天堂會員」、「克拉公雞遇到強勁的對手了，第一次看到綁多鄰國的」、「上次看到那麼神奇的綁物，還是blackpink高雄場票綁Ggolo」。

據悉，多鄰國是不少民眾學習外語的熱門APP，其吉祥物是一隻綠色貓頭鷹「Duo」，它以「情勒」方式督促用戶學習聞名。另外，去年有追星族抱怨，自己發文「原價轉讓」唱會門票，卻收到高雄市文化來局來函指控販售「黃牛票」，根據檢舉資料顯示，當事人最初販售門票時有「加價」，即使事後原價轉售仍已觸法，全案目前還在調查中。

相關新聞請見：

原價讓票卻連收文化局來函 妹子崩潰：4800買4800賣也不行？

追星族手動刷演唱會門票遭封鎖 黃捷發函文化部要求拓元明示標準

網友崩潰喊原價轉讓演唱會門票被「查水表」 文化局：賣票時她有「加價」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法