    溪水染藍！台中葫蘆墩公園軟埤仔溪 慘遭污染

    2026/02/10 17:33 記者歐素美／台中報導
    台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪溪水被染成藍色，環保局查出是附近一家清潔劑工廠排放污水，將開罰！（陳清龍提供）

    台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪驚傳遭偷排廢水，致溪水染藍！民眾黨立委陳清龍獲報痛罵「可惡」，並向台中市環保局反映，環保局派員稽查，發現是一家生產清潔劑工廠為了搬家，員工清洗桶子等將污水流到軟埤仔溪，將溪水染藍，造成污染，除要求廠方立即阻斷水流，並將依水污法開罰3萬至300萬元。

    「可惡！美麗的葫蘆墩公園軟埤仔溪竟然被公然偷排廢水」！立委陳清龍表示，適逢輪灌，水流量不大，整條軟埤仔溪溪水呈現藍色，其服務處接獲熱心民眾告知，即刻反應環境保護局，環保局隨即派員到現場採水檢驗，並追查排放來源，他要求務必將偷排廢水元兇查出來，課以重罰，另轉知市府水利局污水設施科也配合協助追查。

    台中市環保局表示，經稽查發現是附近一家清潔劑工廠，因近日將搬遷后里，員工清洗廠房物品時未將清洗的污水儲留在廠區而流進軟埤仔溪，致溪水變成藍色，但初步化驗並未造成溪中魚類等死亡，環保局除立即要求工廠阻斷水流，不要將污水流進軟埤仔溪，並將依水污法30條開罰，可罰3萬元至300萬元。

    台中市豐原區葫蘆墩公園軟埤仔溪驚傳遭偷排廢水，致溪水染藍！（陳清龍提供）

    熱門推播