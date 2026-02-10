情人節送巧克力不踩雷 標示不實最高罰400萬元

西洋情人節將至，南投縣衛生局抽驗市售巧克力產品。（南投縣衛生局提供）

西洋情人節將至，巧克力向來是情人表達心意的熱門商品，南投縣政府衛生局近日稽查轄內11家巧克力製造業者生產製造環境，並抽驗10件巧克力原料及產品，檢驗項目包含磷化氫、環氧乙烷、農藥殘留、黃麴毒素等，檢驗結果均符合相關規定，惟提醒業者，巧克力若標示不實，最高可處400萬元罰鍰。

南投縣衛生局指出，巧克力製作講究工藝，從可可豆發酵、乾燥奠定風味，經烘焙研磨成可可漿，再加入可可脂與糖，經混合、精練、調溫，成就香濃滑順的成品，製作過程得層層把關。

衛生局指出，依現行法規，含餡巧克力產品其黑白牛奶巧克力含量須達百分之二十五以上，且品名應標示「含餡」、「加工」或具相同意義文字；半固體或流體狀巧克力製品，如巧克力抹醬、糖漿，其總可可固形物含量至少須達百分之五或可可脂至少百分之二，若添加植物油超過產品總重量百分之五，則不得以「巧克力」作為品名。

衛生局建議消費者選購巧克力時，應選擇合格製造廠商產品，避免購買來源不明或包裝、標示不清的商品，也提醒業者未依規定標示者，將依食品安全衛生管理法處3萬元至300萬元罰鍰，標示不實者，最高可處400萬元罰鍰。

巧克力標示規定，黑巧克力的可可脂成分至少必須18%。（南投縣衛生局提供）

