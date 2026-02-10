她重病急需領錢支付醫藥費 合庫行員竟冷血嗆「變遺產就能領」！

圖為合作金庫總行。（資料照）

近日有網友在網上發文控訴，因為自己的姐姐生重病急需用錢，家人不得已要動用姐姐名下帳戶的錢來當作醫療費，但到合作金庫辦理相關手續時，竟被態度冷漠的行員拒絕，對方甚至脫口嗆「變遺產就可以領了」。這件事曝光後隨即引爆眾怒，合庫也緊急發聲明回應。

綜合媒體報導，一位女網友最近在Threads上表示，其胞姊生重病長期住院，家人急需動用姐姐帳戶裡的錢來支付醫藥費，但姐姐無法親自去領錢，只能由媽媽代領。怎料本月初備齊相關資料到合庫中港分行時，卻遭行員百般刁難，不管怎樣就是不讓領錢，對方進一步詢問用途時，竟然還相當無情回了一句「等到變遺產就可以領了」，媽媽聽到之後非常錯愕。

原PO接著說，隔天媽媽只能推著坐輪椅的姊姊親自到銀行，沒想到另一名行員見狀稱其實不用本人到場，讓他們一家都非常傻眼。原PO還直接點名疑似承辦行員的姓名，強調她的媽媽已經清楚說明姐姐的狀況，他們也不是要求特權，但如果並非一定要本人到場，就能處理提領事宜，還說出如此冷血的話來傷害家屬，「那你真的是用你小小的權限在為難別人」。

該貼文曝光後隨即引爆眾怒，合庫趕緊發布聲明回應，坦言行員與客戶溝通時，未能妥適理解客戶需求，造成客戶感受不佳，對此深感抱歉，將要求分行作檢討，並檢討人員教育訓練。但合庫又稱，網友披露的行員並非當時的承辦行員，這起事件已對其造成重大心理壓力，目前請假無法正常工作，懇請網友勿再轉傳錯誤訊息。

