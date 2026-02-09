為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投廢棄紙尿布輻射超標 核安會初篩疑病患核醫治療返家所遺 已隔離

    2026/02/09 19:48 記者楊媛婷／台北報導
    廢棄紙尿布經核種分析儀器測得核種為鎦-177（Lu-177），核安會研判來自接受核子治療病患的廢棄物。（核安會提供）

    埔里鎮外運垃圾有2車被偵測到輻射值超標、整車遭焚化爐退運，核安會今（9日）表示，經派員攜帶偵測儀初篩後，發現輻射異常主要來自廢棄的紙尿布，研判可能是在醫院接受核子醫學治療病患返家後產生的廢棄物，已將異常的尿布集中隔離保管，待衰變到背景值時才送焚化。

    針對南投縣埔里鎮垃圾車因輻射異常遭焚化爐退運，核安會表示，昨日一得知後立刻聯繫埔里鎮清潔隊，今日派員攜帶輻射偵測儀器及相關裝備前往垃圾暫存場，經手持式輻射偵測儀器初篩後，發現輻射異常來自於廢棄紙尿布，進一步使用核種分析儀器測得核種為鎦-177（Lu-177）。

    核安會表示，研判該尿布為在醫院接受核子醫學治療病患返家後產生的廢棄物，醫療上會利用鎦-177具有低能量貝他粒子及短半衰期特性，作為核子醫學治療藥物，目前主要用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌。

    核安會表示，清潔隊已將輻射異常之紙尿布集中隔離保管，待衰變至背景值後才送焚化爐處理，不會對大眾造成健康影響，請民眾安心，也說明將要求醫院參考國際核醫藥物治療病患的出院管理方式，符合規定後病患才可出院，以保障家人及民眾輻射安全，將持續強化對醫院的輻射安全宣導，要求醫院加強對病患治療回家後的輻射防護衛教，提醒病患應妥善管理回家後產生的廢棄物，以確保輻射安全。

