為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    返鄉民眾看過來！公路局公布雲林縣交通疏運措施

    2026/02/09 08:46 記者李文德／雲林報導
    因應春節連假，公路局邀請相關單位公布雲林縣交通疏運措施。（圖由公路局提供）

    因應春節連假，公路局邀請相關單位公布雲林縣交通疏運措施。（圖由公路局提供）

    春節連假將至，交通部公路局邀集雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、南區公路新建工程分局等單位召開雲林地區疏運說明會。除推出多項公共運輸措施，對交通要點北港、古坑疏運也提出疏運方案，且縣內所有施工路段全數停工。公路局表示，配合麥寮社教園區春節大型活動，加開20班次斗六到麥寮班車。

    公路局表示，連假期間台3線257至269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段、台19線68至71K北港市區路段，可能出現車多壅塞，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145縣道，避開進香車潮。台84線、台86線等7條東西向快速公路，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里，雲林地區台78線快速公路雖未列入調整範圍。

    雲嘉南區養護工程分局表示，春節連假期間，轄內省道及快速公路將全面暫停施工，並撤收施工區域，確保全線正常通行，用路人可安心行駛。

    公路局指出，因應麥寮鄉公所也將在春節連假舉辦藝術展及燈節等活動，因此協調日統客運斗六到麥寮的加班疏運，2月17日至3月3日每天加開行20班次，民眾可多加利用，縣府也規畫3條接駁車等多項春節賞燈和賞櫻客運服務，可上縣府官網查詢。

    因應春節連假，公路局邀請相關單位公布雲林縣交通疏運措施。（圖由公路局提供

    因應春節連假，公路局邀請相關單位公布雲林縣交通疏運措施。（圖由公路局提供

    因應春節連假，公路局邀請相關單位公布雲林縣交通疏運措施。（圖由公路局提供

    因應春節連假，公路局邀請相關單位公布雲林縣交通疏運措施。（圖由公路局提供

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播