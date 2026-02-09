返鄉民眾看過來！公路局公布雲林縣交通疏運措施

因應春節連假，公路局邀請相關單位公布雲林縣交通疏運措施。（圖由公路局提供）

春節連假將至，交通部公路局邀集雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、南區公路新建工程分局等單位召開雲林地區疏運說明會。除推出多項公共運輸措施，對交通要點北港、古坑疏運也提出疏運方案，且縣內所有施工路段全數停工。公路局表示，配合麥寮社教園區春節大型活動，加開20班次斗六到麥寮班車。

公路局表示，連假期間台3線257至269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段、台19線68至71K北港市區路段，可能出現車多壅塞，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145縣道，避開進香車潮。台84線、台86線等7條東西向快速公路，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里，雲林地區台78線快速公路雖未列入調整範圍。

雲嘉南區養護工程分局表示，春節連假期間，轄內省道及快速公路將全面暫停施工，並撤收施工區域，確保全線正常通行，用路人可安心行駛。

公路局指出，因應麥寮鄉公所也將在春節連假舉辦藝術展及燈節等活動，因此協調日統客運斗六到麥寮的加班疏運，2月17日至3月3日每天加開行20班次，民眾可多加利用，縣府也規畫3條接駁車等多項春節賞燈和賞櫻客運服務，可上縣府官網查詢。

