暖冬擾花期？彰化芬園黃花風鈴木提前2月初開花創罕見紀錄

芬園黃花風鈴木提前在2月初開花，創彰南路歷年來最早開花紀錄。（米諾斯提供）

暖冬效應？彰化縣芬園鄉彰南路600棵黃花風鈴木構築成的「黃金大道」，竟然在2月初就已開出少許金黃色花朵，令遊客嘖嘖稱奇；生態攝影師米諾斯指出，前年暖冬時此處最快才在2月中旬開花，去年低溫延至3月初開花，沒想到今年竟一舉「超前」到2月初就開花，實在太離奇，疑似暖冬效應造成黃花風鈴木提早開花，創下彰南路歷年來最早開花的紀錄。

全台黃花風鈴木的花期集中在每年春季，約為2月下旬至3月下旬；一年一開，花期平均為10至15天相當短暫，其中彰化縣芬園鄉全台知名的「黃金大道」，每年開花時間點都落在2月下旬；2024年受暖冬影響，2月中旬就已開花；2025年則因為氣候偏冷，直到2月底、3月初才開花，3月上旬迎來大爆發；今年甫進入2月初，就已有少數黃花風鈴木綻放金黃色花朵，令路過的民眾稱奇。

生態攝影師米諾斯指出，黃花風鈴木開花時間，與氣溫高低有非常大的關係，只要氣溫升高與少雨，當年就會提早開花，反之則會延遲開花；前幾天氣溫較高、太陽大，花苞生長就快，可能因此會出現才2月初就開花的奇景，從他以往對彰南路黃花風鈴木花季的紀錄來看，今年提前到2月初就開花實在是不可思議，依他觀察，恐怕也是全台黃花風鈴木最早開花的地方。

芬園黃花風鈴木提前在2月初開花，恐是受暖冬效應影響。（米諾斯提供）

芬園彰南路已有少數黃花風鈴木開花。（米諾斯提供）

