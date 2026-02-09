為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    21縣市低溫特報！ 南投中寮僅7.1度 白天各地略回溫

    2026/02/09 06:51 即時新聞／綜合報導
    今日清晨受到寒流影響，中部以北各地非常寒冷，白天起各地略為回溫，但各地仍偏冷。（資料照）

    今日清晨受到寒流影響，中部以北各地非常寒冷，白天起各地略為回溫，但各地仍偏冷。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（9日）清晨受到寒流影響，中部以北各地非常寒冷，氣象署5點23分發布21縣市低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣都出現10度左右或10度以下低溫，連江縣則出現6度左右低溫，民眾要特別注意。

    今日平地最低溫出現在連江縣的馬祖測站，今早6點16分測得5.4度；台灣本島平地最低溫則出現在南投縣中寮測站，今凌晨0點整測得7.1度。今晨低溫西半部及宜蘭8至12度，花蓮及台東12至13度，除澎湖之外，各縣市局部沿海、空曠地區或近山區平地均有可能出現10度左右或以下低溫。白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，預測高溫較昨日回升，北部、宜蘭及花蓮16至18度，中南部及台東約20至22度。

    天氣方面，水氣較少，風向逐漸轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（10日）各地氣溫回升，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測方面，西半部、宜花及澎湖12至15度，台東16度，金門11度，馬祖9度；高溫方面北部22度，中部及東半部22至24度，南部26度，澎湖及金門18度，馬祖14度。

    週三（11日）鋒面通過，另一波冷空氣南下，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼，此波冷空氣將影響至週四（12日），週四白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼。週五（13日）至下週日（15日，小年夜）偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    10 ~ 15 7 ~ 20 13 ~ 21 9 ~ 16

    氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

