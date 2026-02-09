鳴鐘36響 台中萬和宮謝斗、近50萬人點燈安太歲

萬和宮董事長蕭清杰（右）於新春前，致贈民眾平安夀麵。（宮方提供）

下週二（17日）就是丙午馬年新春，台中南屯媽祖鎮殿超過340周年，舉辦乙巳蛇年謝斗祈安法會，上百人禮敬感謝天上聖母賜福過去一整年，民眾互祝「平安、謝謝」準備迎新春，宮方統計，馬年安奉太歲、平安燈有50萬人次開啟新年氣象。

鳴鐘36響、擂鼓72通聲後，萬和宮董事長蕭清杰率領董監事舉行上香禮，叩謝天上聖母懿慈保佑乙巳蛇年，宮方今天（9日）表示，謝斗法會由彰化朝天堂普銓法師請佛、開懺，誦經團誦經祈福，儀式莊嚴殊勝，答謝天上聖母過去一年，賜福奉安太歲，敬點光明燈及文昌燈眾信大士。

萬和宮董事、前總幹事張俊鎮說，謝斗又稱圓斗、滿斗或還斗，是道教獨有為民眾消災解厄，眾人誦經禮懺祈福酬恩，透過祈福延壽科儀，感謝天上聖母保佑一年圓滿。

信眾參與法會後，在萬和文化大樓走廊領受平安壽麵，互祝「平安、謝謝」，「新年恭喜」，萬和宮董事長蕭清杰與董監事為信眾獻上最大祝福，互動熱絡、溫馨。

萬和宮表示，今年安奉太歲、敬點光明燈及文昌燈有50萬人次，維持每人百元，多年來秉持媽祖慈悲精神均未漲價，丙午馬年植斗法會將於3月10日（農曆正月22日）舉辦，歡迎民眾於新春年後共沐神恩。

