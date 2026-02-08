明太祖在風雨中通勤！故宮把龍袍、鳳掛變雨衣 神還原搶購一空

故宮推出的龍袍雨衣相當吸睛。（擷取自故宮官網）

台灣冬季時常下雨，尤其對機車族來說更是惱人，不過國立故宮博物院近日推出以明太祖龍袍及宋高宗后鳳掛為主題的斗篷雨衣，超高還原度掀起網友討論，也讓雨衣一推出就搶購一空。

故宮博物院近日在網路商店推出兩款雨衣，分別是以館藏「明太祖坐像（七）軸」、「宋高宗后坐像 軸」為主題設計，將帝后華美的龍袍及禮服設計成雨衣，名稱更命名為「朕不為雨愁了-皇帝護駕雨服」、「本宮不為雨愁了-皇后護駕雨服」，物料使用耐水壓10,000mmH2O等級，可抗豪大雨，相當實用又吸睛，讓雨衣一推出就搶購一空。

兩款雨衣也在Threads上引起討論，網友紛紛表示，「我應該買一件明太祖的，這樣大家就會看到明太祖在風雨中騎腳踏車趕著去當社畜」、「以後外國朋友來故宮應該會人手一件以上，然後過不了多久就可以看到明太祖和宋高宗皇后在世界各地巡幸探訪民情的照片了」、「只是想看一下價格就完售了」、「太高級了吧！到底上班還是上朝」、「故宮太會出商品了啦」、「騎車的時候應該大家都會盯著看」。

故宮推出的鳳掛雨衣相當吸睛。（擷取自故宮官網）

