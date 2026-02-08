為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    年終大掃除！員林清潔隊推「二手家具尋寶區」 這項東西最搶手

    2026/02/08 19:39 記者顏宏駿／彰化報導
    員林國宅前開闢「二手家具媒合區」，民眾樂得「尋寶」。（記者顏宏駿攝）

    農曆年前大掃除，員林清潔隊從2月2日到9日就讓民眾預約提供免費清運大型廢家具，今天更排定到有近千戶的員林國宅清運，今天就運走逾10車的廢家具，但最吸睛的莫過於「尋寶區」，不少民眾來尋找二手家具，其中以嬰兒床、嬰兒車最受歡迎，經常一丟出來，馬上有人接手。

    今天員林清潔隊到員林國宅清運大型垃圾，很多人在現場「尋寶」，因為現場開闢「二手家具媒合區」，經常有「好貨登場」，民眾樂得「尋寶」，同時減少垃圾資源的浪費。今天陳列的好貨包括床組、實木桌椅、高腳椅、跑步機、各種玩具、嬰兒推車、沙發、音響等二手家具、生活用品都等待有緣人來尋寶。

    吳姓住戶說，「嬰兒床」、「嬰兒車」最受歡迎，主要原因係國宅裡有很多剛結婚的「小資家庭」，過年前被丟棄的布偶、玩具、嬰幼兒用品非常多，而這些嬰幼兒用品不乏好貨，例如嬰兒車，通常全新一部要價5、6千元，住戶釋出都還很好用，另外實木嬰兒床一釋出，就引發瘋搶，因為全新的嬰兒床近萬元，很多「準媽媽」都會來這裡撿好貨。至於老年人的用品，以四腳椅最受歡迎，輪椅雖然CP值高，但不一定搶手，有些人有忌諱，怕前手已經往生，不敢隨便拿回家給長輩使用。

    他說，最不受歡迎的應該是老舊的音響或床墊、跑步機，這些東西笨重難處理，而大型電子用品會被釋出，通常面臨淘汰，接手者很可能「踩雷」。

    員林市清潔隊長張道强表示，今天民眾參與二手家具媒合平台非常踴躍，許多二手家具都找到新主人，對於垃圾減量也大有助益，去年清潔隊也在網路設立「員林清潔隊讓愛傢俱平台」，除了會po出清潔隊回收的二手家具，也開放讓民眾可以把家中要淘汰堪用的二手家具生活用品po出，讓大家多一個交流平台，民眾也可多加利用。

    員林國宅前開闢「二手家具媒合區」，民眾樂得「尋寶」。（記者顏宏駿攝）

