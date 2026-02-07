嚴重過敏送急診！迅速治療只花450元 外國人大讚台灣健保

急診室示意圖。（資料照）

台灣醫療以優質、高科技、親民價格享譽國際。一名旅居台灣的外國人，近日在Reddit論壇發文，表示因嚴重過敏緊急就醫，從看診、打針到結帳，僅花費14美元（約新台幣450元），且無須經過長時間等待。

原PO昨日在Reddit發文表示，自己患有多年過敏病史，他發文的前一天突然發作，全身佈滿蕁麻疹，臉部與手部也出現嚴重腫脹。他隨即前往常就診的醫院急診室，由於院方保有完整的病歷紀錄，醫護人員迅速辨識病況並為其注射抗組織胺。等到藥效發揮後，他就回家睡了整整12小時。

他在文中大讚，「雖然這個制度不見得完美，但這種不需要等待、也不用支付巨額費用的急診服務，絕對是完勝其他國家。」他也在留言處解釋，他是長期居留的人士，所以有加入全民健保。但就像留言處其他網友所說的，「就算沒有健保，費用也非常平易近人。」

文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「我去過急診兩三次，每次都很快就得到了診治，不用等。」、「我們看到歐洲人一直辯稱他們的醫療體系更好，因為他們是免費的，如果他們想獲得與台灣同等水平和質量的治療，就必須去歐洲的私立醫院」、「這就是我熱愛台灣的原因」。

還有一名才剛抵達台灣的國外網友也分享自身經歷。她表示，自己的丈夫一週前在中國摔斷肋骨，他們抵達台灣，入住旅館一小時之後，先生就感到呼吸困難。她說，當時是週六下午1點，他們原本約了3點和朋友見面。當下他們馬上到醫院掛急診，但是只等了5分鐘就見到醫生。去照X光後，醫生確認肋骨斷了，也馬上開藥。而他們領完藥，走出醫院大門時竟然才下午2點30分，還來得及和朋友碰面。

網友說，由於沒有健保，先生就醫花了2000元台幣，但是這其實跟在澳洲看一次「非全額給付」的家醫科費用差不多，而且在那邊看診完，也只會得到一張X光轉診單和處方箋而已，還得自己去找附近的放射科診所，看看能不能找到一間可以盡快收件的，然後還得另外跑去藥局買藥。在週六，這簡直是天方夜譚！接著還要打電話預約、等報告，不然就是在澳洲的急診室，等3小時才能看到醫生，最後她也說，「我真的超愛台灣這種效率。」

