金門「迎新春假日花市」開張 大年初一到初三走春有彩蛋

金門縣長陳福海（後排右二）親撰「福如東海」，與參加花市揮毫的小朋友拿出作品合影。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春假日花市」今天在林務所登場，縣長陳福海專程到場，在2座1000公升容量的大酒甕揮毫寫下「龍馬精神，福至金門」，在彩繪、墨香中為「酒香藝文大道」揭開序幕。

金門縣林務所說，為滿足鄉親新春節慶布置所需，假日花市提供一站式購足應景花卉的攤位，再度攜手金門縣書法學會理事長徐心富率領的書法名家群，以「馬到成功、浯島迎春」為主題，結合各名家渾厚的筆韻，以酒甕瓶身為畫布，以彩繪、書寫「馬」字的千姿百態。

陳福海在縣府秘書長張瑞心陪同下，以毛筆寫下「龍馬精神，福至金門」，為林務所大門長約500公尺，兩側擺設65個1000公升大酒甕的酒香藝文大道，揭開馬年啟用的序幕。

林務所為刺激買氣，推出滿額回饋活動，入園消費滿200元可兌換1張摸彩券，獎項包括金錢樹、長壽花、金桔及金棗等象徵好運的應景植栽；陳福海童心大發，多次充當人力洗牌機，拿起彩券箱充分搖晃，人人都有中獎機會。

此外，活動結合社會公益，邀請金門家扶中心共襄盛舉，民眾捐款30元或3張發票就可換取精美小禮。

花市除了花藝展售，還結合安全農業、文創美食餐車及公務宣導，現場也設置充氣城堡與彈跳床，還有川劇變臉與魔術氣球表演，讓林務所暫時變身「兒童樂園」。

林務所長鄭向廷預告，大年初一到初三準備了一系列精彩活動，邀請在地、旅台鄉親來走春。

金門酒香藝文大道展開「馬」千姿百態的彩繪活動。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春假日花市」登場，縣長陳福海（中）前往各花市攤位為業者打氣。（記者吳正庭攝）

春寒料峭，金門「迎新春假日花市」登場，縣長陳福海用暖暖包在人群中送「暖」。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春假日花市」登場，縣長陳福海在大酒甕前跪題「龍馬精神，福至金門」。（記者吳正庭攝）

金門「迎新春假日花市」登場，縣長陳福海主動加入宣導攤位為工作人員打氣。（記者吳正庭攝）

抽獎活動中，入園遊客連續兩次都抽中鹿角蕨。（記者吳正庭攝）

小朋友開心從「縣長爺爺」手中領走獎品。（記者吳正庭攝）

