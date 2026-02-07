「超人力霸王」首度降臨高雄港 2026冬日遊樂園盛大開幕

15公尺高的超人力霸王，現身愛河灣。（記者葛祐豪攝）

「2026高雄冬日遊樂園」今（7日）傍晚於愛河灣開幕，以海陸雙域超人同步登場揭開序幕，15公尺高的兩座巨大「超人力霸王」，現身愛河灣水域，並邀請60名默默付出的鏟子超人、救災、救護及疏運人員等城市守護超人，與市長陳其邁一同降臨港灣，象徵一起守護高雄!

從2024年黃色小鴨掀起港灣觀光熱潮，到2025年療癒系IP吉伊卡哇打造親子冬日遊樂園，高市府今年持續與國際IP結合，請來邁入60週年、橫跨三代共同回憶的日本經典英雄「超人力霸王」降臨高雄，化身守護城市的象徵。

觀光局長高閔琳指出，開幕最大亮點是高達15公尺的兩座巨大「超人力霸王」裝置，於高流中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身，並由智慧無人船及10艘遊艇超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇進場，氣勢十足，有信心今年參觀人潮會突破去年的600萬人次。

市長陳其邁並與60名默默付出的鏟子超人、救災、救護及疏運人員等城市守護超人，一同走上紅毯；陳其邁說，高雄有許多城市超人，守護這座城市，今年邀請超人力霸王，象徵一起守護高雄。

舞台上接著演出精采的超人力霸王對打秀，傑洛與貝利亞的經典對決真實呈現在民眾眼前，現場歡呼聲此起彼落，在全場高喊「你我都是城市超人！」後，正式宣告「2026高雄冬日遊樂園」開園；晚間接續有燈光秀展演，將港區倉庫、碼頭與海面串聯為大型展演舞台，結合聲光科技與港灣天際線。

活動同時於高雄港16至18號碼頭打造樂園，22項遊樂設施全面免費開放，包含新增的恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等7項機械遊具，及「積木小火車」、「星際探險」兩座大型氣墊設施，並特別設置2至4歲幼兒專屬遊戲區，將持續至3月1日。

觀光局指出，活動期間除主題裝置、英雄見面會、快閃店與系列演出外，現場更集結美食市集與親子活動，高雄各大商圈與旅宿業者同步推出住房及餐飲優惠，歡迎全台民眾走訪愛河灣及周邊景點，一起回味經典的超人力霸王。

陳其邁（中）與超人力霸王合體。（記者葛祐豪攝）

陳其邁（中）邀請60名鏟子超人、救災救護等超人，一起守護高雄。（記者葛祐豪攝）

立委賴瑞隆（右）痛擊超人力霸王。（記者葛祐豪攝）

