因應出國旺季 桃捷偕同捷警、航警在機捷第二航廈站模擬恐攻應變演練

北捷隨機殺人事件殷鑑不遠，因應國人出國旺季，桃捷公司偕同捷警、航警在機捷第二航廈站實施反恐演練。（警方提供）

春節9天連假即將到來，也是國人出國旺季，鑑於去年底北捷發生隨機殺人事件，桃園捷運公司、桃園市捷運警察隊與航空警察局，今天凌晨在桃園機場捷運A13機場第二航廈站聯合舉行反恐聯合演練，模擬歹徒於站內縱火並持刀傷人，桃捷行控中心啟動應變機制，航警局獲報也派員支援捷警，迅速將歹徒制伏，也強化各單位危機意識。

演練狀況模擬歹徒於付費區內縱火導致旅客受傷，站務人員立刻啟動自衛消防編組滅火並疏散群眾，由於歹徒在站間抽刀揮舞，行控中心立即指揮列車過站不停，並迅速通報捷運警察隊支援，捷警人員在航警局的全力配合與外圍包圍下，聯手將歹徒制伏。

捷警隊表示，透過此次凌晨實戰演練，驗證各單位在突發暴力事件中的通報與處置效能，從滅火、疏散旅客到警方逮捕壓制歹徒，整體流程嚴謹流暢，展現守護旅客安全與維持國門交通穩定的決心。

桃捷公司表示，約40人參加演練，透過實地模擬全面檢視春節疏運期間的安全防護與即時處置能力，藉以強化跨單位協調應變機制。

