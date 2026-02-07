為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    春節不打烊！ 高市勞工公園假日花市推迎春主題花展

    2026/02/07 10:36 記者陳文嬋／高雄報導
    高市勞工公園假日花市春節不打烊，今天起推出迎春主題花展。（市府提供）

    高市勞工公園假日花市春節不打烊，今天起推出迎春主題花展。（市府提供）

    春節家中擺放花卉增添喜氣，更象徵迎春納福、招財進寶，高雄市勞工公園假日花市春節不打烊，今天起推出迎春主題花展，以蘭花搭配花藝設計為主，數百種應景花卉應有盡有，還能參觀職人捏製陶藝花器，民眾創意打造春節生活美學。

    高雄春節花卉市場供應量充足，將可供應34萬7000把，尤其勞工公園假日花市春節不打烊，今天起至大年初六每天營業時段為上午9時至下午6時，52個特色店家以植栽、花卉搭配，讓民眾學習營造居家美感。

    今天起到16日為期10天，推出金馬奔騰迎春花卉展，由蘭花組合賞打頭陣，花藝老師景觀設計展接力，明天2月8日下午3時舉辦開幕式，將以精緻鮮花手藝布置為迎賓舞台，現場也將發送限量福袋，送完為止。

    高雄市花卉協會表示，展場佈置火鶴花全數採用高雄內門在地特產，數百種應景花卉，如蘭花、菊花、大理花、樹杜鵑、金桔、果樹、長壽花、小盆景等，透過精巧的手藝，幻化令人驚艷藝術展品，還有職人親手捏製陶藝花器，歡迎民眾到勞工花市走春賞花，保證讓大家大飽眼福。

    民眾春節買花迎春招財。（市府提供）

    民眾春節買花迎春招財。（市府提供）

