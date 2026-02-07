為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    出監更生人淪台北車站街友 台東社會安全網助返鄉就業

    2026/02/07 08:04 記者黃明堂／台東報導
    台東社會安全網協助出監淪街友的阿志（右）返鄉就業。（台東縣府提供）

    台東社會安全網協助出監淪街友的阿志（右）返鄉就業。（台東縣府提供）

    台東縣政府透過跨單位整合、公私協力與在地資源連結，建構社會安全網，在民眾面臨人生重大轉折時，提供即時、連續且有溫度的支持。近日，縣府成功陪伴一名出監返鄉的更生朋友，從生活一度失序、缺乏支持的狀態，逐步穩定生活並重新融入社區，展現關鍵時刻發揮陪伴的重要力量。

    阿志（化名）曾入監多年，出監後一時難以適應社會生活，且返鄉前曾於台北車站周邊棲宿，期間因健康狀況惡化感染肺炎而路倒送醫。台東縣政府社會處接獲通報後，立即啟動社會安全網機制，由台東市區社會福利服務中心主責，跨縣市即時銜接醫療照護、短期安置及返鄉相關事宜，於第一時間確保其人身安全與基本生活照顧，避免風險進一步擴大，並於健康狀況穩定後，協助其順利回鄉，重新連結在地支持系統。

    返鄉後，市區社福中心社工持續陪伴，依其實際需求提供整合性支持服務，包括協助申請社會安全網急難救助，並連結張榮發慈善基金會提供急難救助金，穩定其基本生活；同時轉介更生保護會台東分會，媒合就業及職涯相關資源，協助逐步建立自立生活能力。此外，張榮發慈善基金會提供腳踏車作為代步工具，便利其就醫、求職及處理日常事務，讓支持真正落實於生活細節之中，成為持續前行的重要助力。

    社會處長陳淑蘭表示，民眾若在生活中遭遇困難或有相關社會福利需求，可就近洽詢各區社會福利服務中心，讓支持成為隨時可及的力量，陪伴走過人生的重要轉折。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播