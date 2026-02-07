出監更生人淪台北車站街友 台東社會安全網助返鄉就業

台東社會安全網協助出監淪街友的阿志（右）返鄉就業。（台東縣府提供）

台東縣政府透過跨單位整合、公私協力與在地資源連結，建構社會安全網，在民眾面臨人生重大轉折時，提供即時、連續且有溫度的支持。近日，縣府成功陪伴一名出監返鄉的更生朋友，從生活一度失序、缺乏支持的狀態，逐步穩定生活並重新融入社區，展現關鍵時刻發揮陪伴的重要力量。

阿志（化名）曾入監多年，出監後一時難以適應社會生活，且返鄉前曾於台北車站周邊棲宿，期間因健康狀況惡化感染肺炎而路倒送醫。台東縣政府社會處接獲通報後，立即啟動社會安全網機制，由台東市區社會福利服務中心主責，跨縣市即時銜接醫療照護、短期安置及返鄉相關事宜，於第一時間確保其人身安全與基本生活照顧，避免風險進一步擴大，並於健康狀況穩定後，協助其順利回鄉，重新連結在地支持系統。

返鄉後，市區社福中心社工持續陪伴，依其實際需求提供整合性支持服務，包括協助申請社會安全網急難救助，並連結張榮發慈善基金會提供急難救助金，穩定其基本生活；同時轉介更生保護會台東分會，媒合就業及職涯相關資源，協助逐步建立自立生活能力。此外，張榮發慈善基金會提供腳踏車作為代步工具，便利其就醫、求職及處理日常事務，讓支持真正落實於生活細節之中，成為持續前行的重要助力。

社會處長陳淑蘭表示，民眾若在生活中遭遇困難或有相關社會福利需求，可就近洽詢各區社會福利服務中心，讓支持成為隨時可及的力量，陪伴走過人生的重要轉折。

