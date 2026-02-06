為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    代刀風暴重罰出爐！中榮挨罰10萬 醫師楊孟寅、鄭文郁停業1個月

    2026/02/06 16:57 記者蔡淑媛／台中報導
    醫師楊孟寅。（記者蔡淑媛攝）

    台中榮總日前爆出無照醫材廠商進入手術室代刀爭議，神經外科2名主任楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術，涉違反醫師法，法院裁定2醫師各100萬元交保，台中市衛生局則對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，並對涉案兩名醫師停業一個月處分，後續再依刑事判決結果，不排除加重懲處，維護民眾權益。

    衛生局指出，雖然醫師個人涉及違反《醫師法》刑事責任，依《行政罰法》刑先懲後原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰；但因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，除醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會外，衛生局將進一步依《醫師法》第28-4條規定，處2名醫師停業一個月處分，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。

    此外，針對醫院未盡管理督導之責，衛生局將依違反《醫療法》第57條規定裁罰醫院10萬元罰鍰，要求院方於期限內提出完整檢討報告及補救措施，並責成該院在司法調查期間，務必落實內部監控機制。

    衛生局表示，將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。

