    台鐵認了準點率97％民眾無感！ 上半年推「各車站準點率」評比

    2026/02/06 14:43 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵上半年將推「各車站準點率」評比。（記者吳亮儀攝）

    台鐵上半年將推「各車站準點率」評比。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司今天（6日）舉行年終暨新春記者會，扣除不可抗力因素，準點率僅97.02%，未達準點率97.5%目標。台鐵公司董事長鄭光遠坦言，誤點原因非常多樣，且台鐵每天旅客高達66萬人次，很多旅客覺得無感，台鐵在上半年會開始推「各車站準點率」評比。

    鄭光遠表示，這項新措施會以各車站準點率來評比，準點率高的也將配合激勵制度給予鼓勵，目前除了要改善準點問題外，台鐵也正進行較大幅度的結構性調整，未來將整合站務、車務與相關管理，成立「運務管理處」。

    他指出，運務管理處涵蓋三大面向，第一是各車站站務管理，包含服務流程、轉乘節點等軟體面管理；第二是場站設施管理，例如電梯、電扶梯，統一納入管理體系；第三是列車長與車班調派管理，設置專責單位，負責列車長的調度與管理。

    鄭光遠強調，各車站準點率控管是希望未來能從列車延誤「個別事件」中找出問題，逐步建立一套系統、每一個問題都能被看見。他指出，單一車站的準點率並非完全單靠站長能控制，延誤可能來自車輛故障、電車線、供電系統等多重因素，因此制度設計上必須謹慎，避免造成基層人員的不公平感受，各車站準點率也僅是檢視延誤的依據之一。

    台鐵公司也公布英鐵、德鐵、瑞鐵和台鐵的準點率比較，強調台鐵的表現不錯，今年度將針對各站準點率管控，車站停靠列車的延誤才是旅客實際感受，而非列車抵達終點站誤點的平均值。

    馮輝昇說，台鐵的行控中心可精準掌握每一列車、每一站的準點與延誤秒數，但過去的準點率計算方式是以列車「5分鐘內到終點站」作為標準，導致中間站即便延誤，只要列車後段追回時間，最終仍被視為準點。

    馮輝昇說，這種作法，對中途上下車的旅客實際感受卻是「我在這一站被延誤了」，但列車到終點站沒有延誤，看起來數據很好，造成數據與旅客感受的落差。

    馮輝昇強調，台鐵近期將針對各車站準點率控管推出新的措施，也已成立「誤點改善小組」，除了持續控管整體、累次的準點率外，也會針對各車站的誤點情形進行個別控管，讓各站站長能更直接感受到旅客的實際感受。

    台鐵與各國鐵路公司準點率比較。（台鐵公司提供）

    台鐵與各國鐵路公司準點率比較。（台鐵公司提供）

