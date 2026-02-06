為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「超人力霸王」現身高雄車站 吸引親子拍照、辣妹勁歌熱舞

    2026/02/06 06:49 記者李惠洲／高雄報導
    「超人力霸王」氣膜現身高雄車站，吸引四位辣妹在超人前「勁歌熱舞」相當吸睛。（記者李惠洲攝）

    「超人力霸王」氣膜現身高雄車站，吸引四位辣妹在超人前「勁歌熱舞」相當吸睛。（記者李惠洲攝）

    「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日盛大登場，邀請英雄角色「超人力霸王」首度降臨愛河灣，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請橫跨世代、深受歡迎的日本經典IP英雄角色，正適逢60周年的「超人力霸王」，除了兩個大型主題氣膜裝置首度現身愛河灣，「超人力霸王」主題裝置、角色見面會、夜間燈光展演、快閃店及一系列互動活動，打造結合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」，為高雄冬日增添熱鬧氛圍。

    昨晚位在高雄16碼頭，兩座高達15公尺的超人力霸王氣模在現場進行充氣測試，吸引大批民眾，位於高雄交通樞紐的高雄車站，也出現縮小版約5米高的「超人力霸王」氣膜，地點就位在台鐵高雄帝冠車站廣場前，後方則是知名的車站地標「紅鯉魚」，縮小版的「超人力霸王」氣膜結合日治時期帝冠車站當背景，畫面宛如穿梭時空，吸引家長特地帶小朋友前來拍照合影。

    小朋友擺出帥氣的「超人力霸王」動作，架式十足，媽媽表示自己家的兩個小孩超愛「超人力霸王」，也因為小孩愛看的關係，自己多少也知道部分角色，今天特地帶他們來拍照相當開心。

    「超人力霸王」不只吸引小朋友，也吸引四位正妹在的「超人力霸王」氣膜前，架起手機展現專業的動作開始「勁歌熱舞」，英雄搭配美人畫面相當吸睛。除此之外，就連高雄旅運中心三樓戶外廣場，也出現Q版的「超人力霸王」與「古代怪獸哥摩拉」公仔，融合高雄獨有的港灣觀光魅力，打造結合港灣景觀，為高雄冬日增添熱鬧氛圍。

    「超人力霸王」受到小朋友喜愛，家長特地帶小朋友前來拍照合影，小朋友架式十足擺出酷炫動作。（記者李惠洲攝）

    「超人力霸王」受到小朋友喜愛，家長特地帶小朋友前來拍照合影，小朋友架式十足擺出酷炫動作。（記者李惠洲攝）

    五米高的「超人力霸王」氣膜，就位在高雄帝冠車站廣場前。（記者李惠洲攝）

    五米高的「超人力霸王」氣膜，就位在高雄帝冠車站廣場前。（記者李惠洲攝）

    台鐵高雄帝冠車站前的「紅鯉魚」近期也重新亮相。（記者李惠洲攝）

    台鐵高雄帝冠車站前的「紅鯉魚」近期也重新亮相。（記者李惠洲攝）

    台鐵高雄帝冠車站前的「紅鯉魚」近期也重新亮相。（記者李惠洲攝）

    台鐵高雄帝冠車站前的「紅鯉魚」近期也重新亮相。（記者李惠洲攝）

    五米高的「超人力霸王」氣膜，就位在高雄帝冠車站廣場前。（記者李惠洲攝）

    五米高的「超人力霸王」氣膜，就位在高雄帝冠車站廣場前。（記者李惠洲攝）

    高雄旅運中心三樓戶外廣場，也出現三座Q版的「超人力霸王」與「古代怪獸哥摩拉」公仔。（記者李惠洲攝）

    高雄旅運中心三樓戶外廣場，也出現三座Q版的「超人力霸王」與「古代怪獸哥摩拉」公仔。（記者李惠洲攝）

    五米高的「超人力霸王」氣膜，就位在高雄帝冠車站廣場前，後方為知名地標「紅鯉魚」。（記者李惠洲攝）

    五米高的「超人力霸王」氣膜，就位在高雄帝冠車站廣場前，後方為知名地標「紅鯉魚」。（記者李惠洲攝）

    圖
    圖
