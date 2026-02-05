搶救牛墟舊址的「牛墟印象」 工藝中心：不拆改修復交公所

怪手準備拆除「牛墟印象」公共藝術品，南投故事館館長梁志忠等人予以阻止，希望保留草屯人的回憶。（梁志忠提供）

草屯鎮樂齡工藝會館最早舊址是「草屯牛墟」，國立台灣工藝研究發展中心在2015年請藝術家陳培澤製作「牛墟印象」公共藝術品，10年後工藝中心因安全考量報請南投縣文化局拆除獲准，開拆前地方人士奔走搶救，工藝中心同意不拆，並進行維修後交由鎮公所管理。

草屯鎮樂齡工藝會館的前身是草屯鎮立圖書館，而在圖書館之前是中部極負盛名的牛墟市集，從日治時期到1967年，鼎盛時期每日從中部其他鄉鎮來交易的牛隻有200多隻，周邊有各種市集人聲鼎沸、熱鬧不已。921地震後圖書館變危樓而拆除，由台灣工藝究發展中心爭取到經費興建樂齡工藝會館，竣工後交由草屯鎮公所管理，作為老人日照中心。

工藝中心2015年在館外的公共區域，即大成街、玉峰街口，設置大型公共藝術品「牛墟印象」，不僅成為市區的地標，也重現草屯牛墟歷史文化，該公共藝術品由陳培澤製作，是高478公分的立體鋼雕作品。

這座「牛墟印象」歷經10年多的時間，工藝中心認為樂齡工藝會館出入的老人居多，考量安全問題，報請南投縣文化局拆除獲准，4日拆除機具和工人進駐，「南投故事館」館長梁志忠發現怪手要開挖時火速阻止，鎮內多位文史工作者也趕到現場，草屯鎮長簡賜勝後來與台灣工藝中心現場會勘協商後，認為該公共藝術品應保留，將由工藝中心維修後交由公所管理，公所後續也會將該區塊進行綠美化。

梁志忠表示，「牛墟印象」不應擔負「公共危險」的罪名，一旦拆除等於拆掉草屯人的共同記憶，幸虧鎮長簡賜勝也力主保留並願由公所管理，也感謝工藝中心同意不拆除並進行維修，期待未來該區域能有美麗的新面貌。

「牛墟印象」鋼雕公共藝術的外圍圈圍鐵絲。（梁志忠提供）

草屯鎮長簡賜勝（前排左2）與台灣工藝中心人員現勘並協商處理方式。（梁志忠提供）

「牛墟印象」鋼雕作品高478公分，該地早年就是是「草屯牛墟」。（梁志忠提供）

「草屯牛墟」是中部有名的牛隻交易市集，鼎盛時期熱鬧非凡。（圖擷自「草屯鎮志」）

