竹縣串聯企業及社團捐250份年菜 春節送暖不打烊

新竹縣政府串聯新竹物流等企業及社團，共同捐贈250份美味年菜，將即時宅配送到有需要的家庭中。（新竹縣政府提供）

農曆春節將至，新竹縣政府為讓弱勢家庭在寒冬中享用溫馨年夜飯，串聯民間愛心，獲新竹物流公司、貨速達公司、舜威都市開發公司、新竹市光華獅子會、新竹女王獅子會、新竹市竹塹騁國際同濟會及熱心民眾的熱情響應，捐贈共計250份美味年菜，後續將由社會處透過社工專業評估與物流即時配送，讓溫暖與關懷送進最需要的家庭手中。

副縣長陳見賢表示，感謝企業、公益社團與民眾的善心響應，把溫暖送進最需要的家庭。讓弱勢家戶在寒冬與節慶中都能被看見、被支持，平安迎接新的一年。未來也將持續以制度化、前瞻性的社會福利政策，結合預防、關懷與支持機制，逐步降低需要被救助的家庭戶數，讓鄉親穩定、尊嚴的過日子。

新竹物流桃竹區處長藍志明說，新竹物流秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，在穩健經營之餘，持續實踐企業社會責任，期盼透過年菜捐贈，為弱勢家庭帶來溫暖與希望。

社會處長陳欣怡指出，新竹物流公司長期致力於公益慈善，自2017年春節開始與縣府結合辦理三節愛心宅配捐贈活動，此次攜手更多民間企業及團體春節送暖。除年菜送暖外，縣府同步落實衛生福利部「春節加強關懷弱勢實施計畫」，整合社政、民政、警政、消防、衛生及教育等跨局處資源，建構春節期間全方位社會安全防護網。

縣府結合村里長與基層幹事，針對經濟弱勢家庭、獨居長者及街友加強訪視，協助申請急難救助或提供物資支援；並針對高風險兒少及脆弱家庭，安排專人實地關懷。春節期間如遇緊急需求，可撥打「1957福利諮詢專線」或「113保護專線」24小時專線即時通報求助。此外，發布10度以下低溫特報時，立即啟動禦寒物資發放與街友臨時安置措施。

社會處設有實物銀行及新竹縣社會救助金專戶，如欲捐贈物資或捐款，請洽社會救助及社工科（03）551-8101 分機3221或3409。

