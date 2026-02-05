02/05 各報重點新聞一覽

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），昨在北京人民大會堂會見中國全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

自由時報

國共智庫論壇達15項「共同意見」 陸委會：勿配合統戰 政府不會接受

國共智庫論壇達成十五項「共同意見」，中國全國政協主席王滬寧昨也接見國民黨副主席蕭旭岑。陸委會主委邱垂正表示，國民黨不要配合中共統戰，國共達成的「共同意見」，內容盡是譴責政府阻礙兩岸交流、阻饒中國觀光客，完全倒果為因，「政府不會接受」。

嘉科二期環評過關 嘉義將躍全球最大先進封裝基地

國科會南科嘉義園區規劃新建「嘉科二期」，面積約九十公頃，引進台積電SoIC先進封裝廠等，也包括六G、AI及量子等新興科技，昨通過環境部環評審查，最快二〇三一年完工，可望增二一〇〇億元產值，推升嘉科總產值達三一〇〇億元；據透露，嘉義園區將是台積電未來五年投資先進封裝新廠的重鎮，除興建中二座廠外、嘉科二期要再建三座廠，將躍居全球最大先進封裝基地。

暗網毒市創始人 賣毒逾億美元 台大學霸林睿庠 美判刑30年、沒收33億

二十四歲台大資管系畢業生林睿庠，因在暗網創立並經營大型毒品交易平台「無痕市場（Incognito Market）」，美國紐約南區聯邦法院昨重判他三十年有期徒刑，並沒收逾一億美元的不法資產。聯邦法官柯琳．麥克馬洪宣判時痛批，這是她職涯二十七年半以來「見過最嚴重的毒品犯罪」，該平台不僅促成逾億美元毒品交易，至少造成一人因服用含芬太尼的假藥身亡。

聯合報

美中俄同日熱線 習近平要美慎重處理對台軍售問題

在與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤後，大陸國家主席習近平昨晚接著與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫的場景。習近平和川普都提到台灣問題，習要美慎重處理對台軍售問題。

陸釋善意 將恢復上海居民金馬遊

國共兩黨智庫論壇三日落幕，國民黨副主席蕭旭岑昨天在北京與中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧會晤時，提及「海峽兩岸在一九九二年達成各自以口頭方式表述；均堅持一個中國原則的共識」，這是兩岸能繼續交流的共同政治基礎。大陸文旅部昨天下午隨即宣布，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

中國時報

陸宣布 恢復上海赴金馬旅遊

「國共兩黨智庫論壇」3日提出恢復兩岸人員正常往來等共同意見後，大陸文旅部4日即宣布「近期恢復上海民眾可赴金門、馬祖旅遊」。大陸國台辦發言人陳斌華表示積極支持，樂見其成，也盼民進黨正視主流民意，解除兩岸人員交流的禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。陸委會則說會有多少來客還待觀察，並強調目前兩岸旅遊的人為障礙是陸方造成，希望這次宣布不要只說不做。

銀價飆漲 央行下架生肖套幣

白銀價格漲太凶，中央銀行往年發行的生肖套幣出現套利空間，中央銀行緊急出手，長期委託中華郵政代售的庫存生肖套幣，已全面下架回收。據悉，央行共回收數萬枚銀幣，並已送回中央造幣廠，將作為未來鑄幣的原料之用。

嘉科園區二期示意圖

台大資管系畢業生林睿庠在暗網販賣毒品，美國法院昨重判30年徒刑，並沒收33億元不法資產。（取自調查局網站）

